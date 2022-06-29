上海放宽应届毕业生落户政策

上海周二（28日）发布通知，在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，以及世界一流大学建设高校、世界一流学科建设高校建设学科的应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。 这意味着今年上海各研究所、高校毕业的应届研究生毕业生，将不再有学校的区别，不需要打分，符合相应基本条件即可落户。

据经济观察网报道，上海学生就业创业服务网发布《关于做好2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业工作的通知》还提到，在沪“双一流”建设高校的应届本科毕业生，在五个新城、南北地区重点转型地区用人单位工作的应届本科生符合基本条件的可直接落户。

根据2022年第二轮“双一流”建设大学名单，在沪“双一流”大学囊括了复旦、交大、同济、华师大、华东理工、东华大学、上海海洋大学、上海中医药大学等15所高校。

《通知》中提到的“基本条件”中的用人单位条件和毕业生条件较往年均未做出调整，这也意味着毕业生仍必须确保以应届生身份就业。

其中用人单位条件满足以下三条中任意一点即可：一是上海市行政区域内的党政机关;二是在上海市登记的事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构(民办非企业单位);三是符合上海市产业发展方向、信誉良好、注册资金达到人民币100万元(含)（约20.7万新元）以上的企业，且在2021年5月31日前在上海市注册登记。

这次政策调整是对去年落户门槛的进一步放宽。2021年11月底，上海就曾发布通告放开2021年上海市应届研究生毕业生落户限制，规定凡是在上海嘉定、青浦、松江、奉贤、南汇五个新城及自贸区新片区就业的上海硕士毕业生，不必打分，符合基本条件就可直接落户。而今年，对上海硕士毕业生来说，签约五大新城这一地域限制条件被取消。

在打分落户方面，今年如果不满足直接落户的应届生依然以72分的标准来评判。但值得注意的是，用人单位打分7分比去年的5分多了2分，这无疑也会释放更多满足条件的毕业生落户上海。

根据官方通报，今年上海高校毕业生一共为22.7万人，比去年增加了2万人，增量达5年以来最大。中国今年也迎来人数最庞大的一届高校毕业生，人数达到1076万人，首次突破千万大关。

中国经济增长步伐显著放缓，多个经济大省接连受到疫情冲击，中国今年就业岗位需求迅速紧缩。中国教育部高校学生司副司长吴爱华在4月说，本届高校毕业生面临的就业压力“困难程度甚至超过2020年”。