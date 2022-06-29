下午察：德云社里的失德艺人

中国文娱圈又出现失德艺人了，这回断送自己事业的，是知名相声社团德云社演员、业内大佬郭德纲的入门弟子陈霄华。

陈霄华酒后擅闯女子卧室，事件经过颇为离奇。他或许是一时糊涂，但德云社清醒果断地在第一时间与其割席，不过社团成员近年“犯事”较多，难辞其咎，受到官媒与网民的炮轰。

离奇的擅闯民宅事件

综合女受害者的陈述与警方的通报，陈霄华与女受害者同住在北京朝阳区“北京像素”住宅区一栋楼内。上周六（25日）清晨5时10分左右，全身赤裸的陈霄华突然出现在女受害者床前。

据悉，陈霄华住在三楼，事发前在14楼喝酒，随后到一楼脱光衣服，裸身乘电梯到五楼，进入女邻居单位的卧室。

红星新闻记者走访事发小区时发现，小区大堂、电梯、走廊的监控均处于停用状态，更没有物业工作人员专门盯监控。值班工作人员称，由于缺乏公共维修资金，近期内只能承诺先恢复大堂监控，以现有资金维护电梯、楼道监控和门禁，并不现实。

“北京像素”住宅区内的走廊、电梯、大堂监控都因资金问题处于停用状态。（互联网）

女子称，自己当时只穿了内裤，从睡眠中惊醒，男子一边朝床边走来，一边说着“在这儿等着我呢”“真不错啊”等具猥亵意味的话。女子形容陈霄华表述与行动都十分流畅，身上没有酒气，但精神处于兴奋状态。

女子续称，她大声喊叫呼救，在听到隔壁室友有动静后，陈霄华突然蹲下来，装成醉汉并开始胡言乱语。最终受害人报警，陈霄华当场被捕。

受害人后来补充说，自己家的防盗门锁坏了，从外面一撞就开，但她并不认为这就是陈霄华猥亵自己的理由。她还称，自已与两名男子合租，陈却能精准地进入她的卧室，而避开男生的房间。

陈霄华自我辩护称，自己当时喝多了，自家与邻居的房子户型是一样的，他平时没有锁门的习惯，所以才会走错。

光着身子擅闯女邻居卧室的陈霄华，自称喝多了才走错门。（互联网）

德云社割席迅速割席

6月27日晚，北京市公安局朝阳分局通过官方微博“平安北京朝阳”发通报，指一名陈姓男子酒后在租住地一层电梯口脱光衣服，乘电梯上楼，进入五层未锁门的某住户卧室内，将正在休息的女事主惊醒。目前，陈某已被朝阳公安分局刑事拘留，案件正在进一步处理中。

德云社当晚立即发声明称，接到警方要求协助调查的电话，可基本确定陈某（艺名“陈霄华”）涉嫌擅闯他人住宅，已辞退陈霄华，并向受害人诚恳致歉。

声明还称，德云社要求陈霄华不得再以任何德云社艺人的名义进行任何行为、开展任何活动，不得在任何场合表演或使用德云社拥有著作权的相关作品，且不得继续使用在德云社工作期间的艺名。

德云社称，6月26日从陈霄华朋友处电话得知，陈霄华酒后擅自闯入他人住宅并被警方带走，当时已无法与其取得直接联系。

另一方面，陈霄华的朋友爆料，陈霄华经常会“发酒疯”，多次看到陈霄华在酒后脱衣服，甚至在德云社宿舍的衣柜里排泄。可见，陈霄华的失德行为，不是一天两天的事。

陈霄华本名陈晨，早在2012年就加入了德云社，七年后正式拜入郭德纲门下，成为“霄”字辈的一员。有媒体称，郭德纲收徒向来非常考究，对于每一个徒弟都是认真考察和训练，方才能正式收入门下。

德云社成为“烂人窝”？

德云社在周一（27日）的声明中强调，对旗下艺人违反法律法规、社会公德、艺人艺德的任何行为绝不姑息，会继续配合警方协助调查工作，并以适当方式配合对受害人的安抚工作。同时，进一步对旗下艺人进行艺德宣传教育。

虽然德云社即时与失德艺人割席，并明确立场，但由于社团旗下艺人这几年经常被曝出失德行为，名誉已受到质疑，陈霄华或许是压倒该社的最后一根稻草。

德云社里的不少成员，都曾被曝出失德行为。（互联网）

有网民直言，德云社是不折不扣的“烂人窝”“德云社的‘德’不发音”，更有人排列出德云社十大烂人，除了入室猥亵女生未遂被抓的陈霄华，还有调侃慰安妇与地震的张云雷、出轨并家暴的张九南、街头大小便的王九龙、私生活混乱的秦霄贤等等。

中国官媒人民网周一发评论抨击德云社，文章质问：“陈霄华必须承担应有的法律责任，但也不得不追问，德云社在管教陈霄华上是否存在失职行为？这样的疑问主要是因为近年来德云社旗下不时地出现问题艺人。”

文章批评：“德云社以德打头，更需守住道德底线，告诫公司的艺人涵养功德、遵守法律……德云社在培养艺人、郭德纲在收徒时应该也有过类似强调，但是效果如何需要探究？时不时出现问题艺人绝不正常。德云社真得好好自我检视了。”

讽刺的是，德云社对会员有严格的道德要求，明文规定的十大班规包括不准狂妄自大、不准结党营私等。而创社人之一的郭德纲，据说对徒弟极为严格，譬如要求弟子们不能夜不归宿，就连在餐桌上，也要求徒弟壶嘴不能冲着别人，因为那是不礼貌的表现。

德云社的十大班规。（互联网）

有分析认为，郭德纲喜欢聪明的徒弟，但聪明人都很难管，连郭德纲自己都曾说：“徒弟没有听话的”。另一方面，按“云鹤九霄龙腾四海”的收徒计划，目前郭德纲才完成了前四科的计划，共有84个徒弟，算上退出的依然有70多个，有可能“管不过来”。

女权问题再受关注

陈霄华擅闯民宅事件发生后，有居民在该栋楼电梯内贴了一张告示，上面写道：“我希望女性不必经受骚扰和惊吓……我希望有一天，‘喝多了’不再成为侵扰他人的借口，不尊重女性没有借口。”

陈霄华以及德云社被全网炮轰，一方面也是因为触犯到女性权益。中国接连发生轰动社会的性侵案、铁链女事件、唐山打人事件等，让维护女权的呼声高涨。唐山女子被打的事还没有尘埃落定，陈霄华又对女生有猥亵行为，自然是要被口诛笔伐的。

这两年中国艺人明星不断翻车，官方强调德艺双馨，公众也对此极度敏感。艺人的一举一动都被仔细审视，一有过失就被炒大，被围剿。失德艺人只要一失足，基本上就是事业的终结。

从这个角度看，对于中国艺人而言，无“艺”固然成不了艺人，但在“德”的问题上，得时刻保持警惕，如履薄冰，因为无论你多么才华横溢，为事业做出多大贡献，只要失德，又被曝光，一切皆枉然。