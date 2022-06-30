港科大（广州）校长：有信心建设成两地教育融合发展典范

香港科技大学(广州)校长倪明选说，有信心将港科大(广州)建设成为大陆与香港教育融合发展的典范。

据中新网报道，倪明选说，有信心将港科大(广州)建设成为国际知名的高水平大学，为粤港澳大湾区乃至国家的建设发展提供坚强的智力支撑与人才保障。

港科大校董会主席廖长城说，港科大从创校至今短短30年间，已经迅速跻身国际一流大学之列，创造了奇迹。如今，港科大(广州)正式成立，标志着港科大翻开了新的发展篇章。

廖长城说，港科大(广州)在“港科大一体，双校互补”的框架下将继承和发扬港科大追求卓越、开拓创新的精神，向建成世界一流的高等学府的目标不断迈进。

中国教育部周三（6月29日）公布，已依法批准正式设立香港科技大学(广州)，即港科大(广州)。学校办学地址位于广州市南沙区庆盛枢纽区块，定于今年9月1日开学。港科大(广州)首批开设人工智能、数据科学与大数据技术、智能制造工程等三个本科专业，将于2023年开始招生。硕博士招生今年开始，开设先进材料、智能交通、微电子等15个硕博士专业。

港科大(广州)与港科大将在“港科大一体，双校互补”的框架下开展合作，两校法人独立，财务独立，地位平等。两校在学术规范、师资水准、课程品质等方面保持一致，实现资源分享、优势互补。