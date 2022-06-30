台外长吴钊燮和国安秘书长顾立雄确诊

台湾外交部证实，外交部长吴钊燮周四（30日）确诊感染冠病。

据台湾《联合报》报道，台湾外交部副发言人崔静麟说，外交部长吴钊燮30日有轻微呼吸道症状，经快筛检测及医师视讯问诊，已经确诊冠病。吴钊燮在居家隔离期间，仍会继续处理公务。

总统府发言人张惇涵29日说，总统府新增四名确诊案例，包括国安会秘书长顾立雄、国安会咨询委员陈俊麟及两名总统府员工。

顾立雄与吴钊燮常为业务接触，当被问及吴钊燮的身体状况，台湾外交部29日晚间回复，“部长身体健康良好”；但吴钊燮30日出现症状，确诊冠病。

台湾总统府29日晚间发布国安会秘书长顾立雄确诊冠病消息，外界关心其妻经济部长王美花身体状况。经济部当晚发书面声明说，王美花快筛阴性，身体状况良好，近日未与丈夫顾立雄接触。

综合东森新闻云和台湾《联合报》报道，依据总统府公布资讯，国安会秘书长顾立雄及国安会咨询委员陈俊麟，29日因有症状，进行快筛呈现阳性，经医师问诊确定确诊冠病，两人已进行隔离。顾立雄及陈俊麟目前症状轻微，仍持续透过视讯等方式掌握业务，国安会公务不受影响。

由于顾立雄为王美花的夫婿，确诊消息一出，各界也非常关心王美花的身体状况。经济部说，王美花目前身体状况良好，明天（30日）公务行程也将照常进行，感谢各界关心。

此外，获国民党征召参选桃园市长的张善政29日快筛阳性，最近七天将无公开行程，桃园市长郑文灿祝福他早日康复。

国民党主席朱立伦突袭征召提名张善政后，随后指派前桃园县代理县长黄敏恭代理市党部主委。但知情人士透露，为了安抚及尊重国民党籍桃园市议长邱奕胜，黄敏恭一直未直接介入市党部的运作。

党务人士透露，张善政民调声势未领先，整合是关键。据悉，黄敏恭说，下周起他就正式扛下所有代理主委的责任，包括党中央选策会成员傅崐萁、桃园市党部前主委杨敏盛、前桃园县府及市府核心，都已进驻张善政团队，前县长吴志扬也已加入。

面对桃园市长选战，国民党中央下周将全面接管桃园市党部，主导选战操盘及市长参选人张善政的行程规划。党务人士透露，党中央主导选务后的首件要务，就是要把议员抓回来。

不过，国民党籍桃园市议长邱奕胜29日反问，不是一直都是党中央在操盘？他一开始就表明支持张善政，且自己也要选市议员，不评论党中央接管一事。