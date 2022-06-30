FCC成员吁苹果和谷歌下架TikTok

一家联邦通信监管机构要求苹果公司和谷歌从其应用商店下架中国短视频平台TikTok，原因是TikTok收集的美国用户数据带来安全风险。

据《华尔街日报》报道，美国联邦通信委员会（FCC）成员卡尔（Brendan Carr）在写给苹果公司和谷歌的一封信中说：“由于TikTok大量收集数据，加上北京方面明显可不受限制的访问这些敏感数据，TikTok显然构成了不可接受的国家安全风险。”

据报道，共和党人卡尔要求苹果公司和谷歌从其应用商店下架TikTok，因为其违反了他们的安全政策。

美国全国广播公司商业频道（CNBC）早前报道了卡尔这封日期为上周五的信函。他在周二发表推文并电邮了有关这封信函的消息。

TikTok近年来风靡全球，活跃用户超过10亿，美国是最重要的市场之一。但是这款应用也受到越来越多的审视。

据美国之音报道，出于美国用户数据可能会被中国政府获取的担忧，美国前总统特朗普在2020年签署了有关禁止下载TikTok以及要求字节跳动剥离在美国的资产等行政令。TikTok是总部位于北京的字节跳动的子公司。

美国现任总统拜登2021年6月撤销了TikTok禁令，但下令有关部门对这类应用程序进行安全审议。同时，要求字节跳动剥离在美国资产的行政令没有被撤回。

