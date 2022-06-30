港媒：习近平今抵港午后与港政商界人士会面

香港媒体报道，中国国家主席习近平预计周四（6月30日）抵达香港，午后与港府官员和社会人士会面，原定晚上在礼宾府举行的晚宴则因疫情取消。但官方仍未公布习近平会否访港及行程安排。

综合香港《星岛日报》《明报》等报道，习近平将出席香港回归25周年活动及新一届政府就职典礼，预计极可能30日乘高铁抵港，行程包括参观科学园及与香港政商界会面。

中国官媒新华社周三发布习近平周二（28日）到湖北武汉视察的消息，但未透露他之后的行程。多名香港建制派人士相信，习近平赴港出席七一活动的机会高。据了解，他将于6月30日和7月1日访港，但不会在港过夜，在港期间极可能参观科学园。截至29日晚间，官方仍未公布习近平会否访港及相关行程安排。

多名获邀出席七一活动的香港政商界人士，包括特首林郑月娥、各行政会议成员、港区人大和政协等，29日下午陆续到湾仔君悦酒店及万丽海景酒店隔离。

在酒店隔离的人透露，30日上午7时许须做核酸检测，午餐后须于下午2时前集合并前往会展中心，准备约下午4时半的会面及合照环节，至七一当日须预早在凌晨2时做核酸检测，早上取得阴性结果后，才可出席升旗礼及新一届政府就职典礼。

会展中心附近一带在29日已封路及采取特别交通安排，现场有多辆警车戒备，也有警员巡逻。湾仔会展及两家酒店附近道路29日起逐步封闭，入住酒店者的车辆需按指定路线驶入封闭范围内的酒店。

报道还说，习近平及其他随行的中央政府官员，原定30日晚上出席在礼宾府举行的晚宴，出席者包括现任及候任港府主要官员，但据悉由于疫情关系，晚宴将取消。习近平在完成30日行程后，晚上将到深圳过夜，并在7月1日返港，出席庆祝香港回归25周年大会暨新一届政府就职典礼，发表讲话，并为下任特首李家超及其他主要官员监誓。

香港候任政务司司长陈国基及留任的政制及内地事务局局长曾国卫日前确诊冠病，陈国基说，两人快速测试都已转阴性多日，曾国卫29日上午已完成隔离返回办公室，他也会在30日上午完成隔离上班。至于两人会否出席新一届政府就职典礼，陈国基表明由政府安排。

此外，港铁说，为配合庆祝回归活动安排，东铁线会展站由30日清晨开始关闭，直至7月1日下午2时重开。 会展站关闭期间，东铁线维持列车服务，即以金钟站为终点站，列车将不停会展站。