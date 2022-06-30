中国驻欧盟使团促北约停止以意识形态划线挑动对抗

中国驻欧盟使团周三（6月29日）回应北约战略概念文件涉华内容，强调坚决反对文件肆意攻击抹黑中国，坚决回击侵犯中方利益的行径。

据中新社报道，针对29日北约马德里峰会通过战略概念文件，声称中国对北约构成“制度性挑战”，北约将努力共同应对的提问，中国驻欧盟使团发言人说，北约所谓战略概念文件充斥冷战思维和意识形态偏见，肆意攻击抹黑中国，中方对此坚决反对。

发言人指出，北约作为冷战产物和全球最大军事联盟，冷战结束后30年仍未改变制造敌人、搞阵营对抗的思维和做法。北约战略概念文件声称别国带来挑战，恰恰是北约自己在世界各地制造麻烦。

发言人说，北约声称自己是防御性组织、捍卫基于规则的国际秩序，却肆意绕过联合国安理会，对主权国家发动战争，导致大量平民丧生，数千万人流离失所。北约声称防区不会突破北大西洋，近年来却跑到亚太地区耀武扬威，试图把在欧洲搞集团对抗的套路复制到亚太。

发言人说，中国奉行独立自主的和平外交政策，从未主动挑起过一场战争，从未侵略过别国一寸土地，从不干涉别国内政，从不输出意识形态，更没有搞过长臂管辖、单边制裁和经济胁迫。

发言人表明，中国始终维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出全球安全倡议和全球发展倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。中国的发展是全世界的机遇，不是任何人的挑战。

发言人敦促北约停止以意识形态划线挑动对抗，放弃冷战思维、零和博弈的做法，停止散布针对中方的虚假信息和挑衅言论，同时表示既然北约已将中国定位为“制度性挑战”，那中国也不得不高度关注，统筹应对。对侵犯中国利益的行径，中方会坚决有力回击。