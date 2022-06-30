皮尤19国民调：平均68%受访者对中国看法负面

美国智库皮尤研究中心一项针对19个国家的最新民调显示，平均68%的受访者对中国持负面看法。

综合法新社、彭博社等报道，皮尤研究中心（Pew Research Center）周二（6月28日）发布一项针对19个国家民众对于中国看法的民调。结果显示，平均68%的受访者负面看待中国，在许多国家维持或接近历史新高。

其中，日本、澳大利亚、瑞典、美国以及韩国的比率都超过80%，分别为87%、86%、83%、82%与80%。

民调报告作者之一、皮尤研究中心资深研究员西尔弗（Laura Silver）向美国之音说，今年的民调结果有两点最引人注意。

她说：“首先是对中国持负面看法的人的比例继续处于或接近历史最高水平。在我们调查的大多数地方，在我们过去发布的三份调查报告中都是如此，而很少有地方对中国的看法变得更加积极。”

“我认为第二个引人注目的发现是，在许多欧洲国家，说与中国关系不好的人的比例相对较低，事实上在欧洲大部分地区，很大比例的人倾向于说与中国关系良好，这与对中国的负面看法同时存在。”

民调显示，欧洲国家如荷兰、德国、英国、法国、意大利、西班牙、比利时以及希腊，对中国持负面看法的比例相对不一，分别是75%、74%、69%、68%、64%、63%、61%以及50%。

此外，79%的受访者认为中国人权政策是一个严重的问题，其中47%民众认为非常严重；对中国军事力量感到担忧的则有72%。同时，对中国经济竞争以及中国介入本国政治感到忧虑的也分别有66%与59%。

这项民调于2月14日至6月3日进行，共2万零944名成年人参与。

