王岐山会见杜特尔特：中菲坚持对话协商妥控涉海分歧

中国国家副主席王岐山周三（6月29日）会见即将卸任的菲律宾总统杜特尔特时说，中菲从维护地区稳定大局出发，坚持通过对话协商妥善管控涉海分歧，确保两国关系朝正确航向破浪前行。

据新华社报道，王岐山作为中国国家主席习近平的特别代表，赴菲律宾出席菲国新任总统小马可斯的就职仪式。王岐山29日在马尼拉会见即将卸任的杜特尔特。

王岐山说，过去六年来，习近平同杜特尔特从战略高度引领双边关系实现转圜巩固、提质升级，双方确立了中菲全面战略合作关系新定位，坚持睦邻友好合作，坚持妥善处理分歧，开启了深入推进各领域合作的新征程。

王岐山指出，“一带一路”倡议同“大建特建”规划深入对接。中菲双边贸易额翻了一番，中国对菲投资规模是六年前的近四倍。在疫情之下，中菲双方守望相助，两国关系韧性和活力愈加彰显。双方从维护地区稳定大局出发，坚持通过对话协商妥善管控涉海分歧，确保中菲关系朝正确航向破浪前行。双方还在国际多边事务中保持良好沟通协作，共同践行真正的多边主义。

王岐山希望杜特尔特一如既往关心支持中菲关系发展，继续为传承弘扬中菲友好发挥重要作用。

杜特尔特说，近年来在两国领导人共同引领下，菲中关系进一步稳固，各领域合作成果丰硕。杜特尔特强调，十分珍视同习近平的友谊，再次感谢习近平和中国政府对菲律宾国家和人民的真诚帮助，愿继续为菲中友好合作贡献力量。

中国国家副主席王岐山（左）29日在马尼拉会见菲律宾副总统莎拉。（新华社）

中国国家副主席王岐山29日也在马尼拉会见即将上任的菲律宾副总统莎拉。

王岐山在会面时祝贺莎拉当选履新，并说在菲律宾新一届政府成立之际，他作为习近平主席特别代表到访，就是要体现中方对中菲关系的高度重视，以及同菲新政府接续友谊与合作的殷切期待。相信在总统马可斯和副总统莎拉领导下，菲律宾的国家建设一定会取得新的更大成就，中菲关系一定会百尺竿头更进一步。

王岐山说，过去六年，中菲两国着眼发展、侧重民生，开展了包括达沃-萨马尔岛大桥项目在内的许多有益合作，成果丰硕。中方愿同菲方一道，进一步培育拓展新的民生合作领域；深化教育合作，助力菲律宾更好提升人才竞争力；继续推动两国地方合作，促进民心相融相通，夯实中菲友好民意基础。

莎拉说，中国是菲律宾的友好邻居和可靠伙伴，菲律宾新一届政府将坚持对华睦邻友好的外交政策，期待同中方深化各领域合作，借鉴中方成功经验，助力菲律宾经济社会发展，推动菲中关系迈向更高水平。