BOSS直聘、满帮重启新用户注册

时隔一年，中国在线招聘平台“BOSS直聘”，以及货运物流公司“满帮”同日宣布新用户注册解禁。

据财新网报道，BOSS直聘周三（6月29日）晚通告，近一年来，公司认真配合中国国家网络安全审查，严肃对待审查中发现的安全问题，进行了全面整改。经报中国网络安全审查办公室同意，即日起恢复BOSS直聘的新用户注册。后续，公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家安全。

满帮也在随后通告，经报网络安全审查办公室同意，即日起恢复“运满满”、“货车帮”的新用户注册。后续，公司将采取有效措施，切实保障平台设施安全和大数据安全，维护国家安全。

去年7月，中国国家互联网信息办公室（简称网信办）公告，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对运满满、货车帮、BOSS直聘实施网络安全审查。为配合网络安全审查工作，防范风险扩大，审查期间运满满、货车帮、BOSS直聘停止新用户注册。

运满满和货车帮均是满帮旗下货运平台，它与BOSS直聘被审查的3天前，滴滴也受到网络安全审查。BOSS直聘、满帮、和滴滴三家企业均为平台型企业，且均在2020年6月挂牌上市美股。

目前，滴滴尚未公告安全审查情况。6月13日，滴滴正式结束了在纽交所不到一年的挂牌。、

《网络安全审查办法》于2020年4月发布，由网信办、国家发改委、工信部等12部委联合发布，要求关键信息基础设施运营采购网络产品和服务，可能影响国家安全的，应进行网络安全审查。该办法于2020年6月生效实施。

Boss直聘主要面向中小企业提供招聘服务。2021年6月11日，BOSS直聘在纳斯达克挂牌，首日股价曾大涨95.79%。BOSS直聘的收费模式是向招聘企业收费，这部分收入占比约99%。据BOSS直聘2022年一季度财报，截至2022年3月底前的12个月，付费企业端客户数为410万，较一年前增长41.4%；活跃用户（包括企业和求职者）为2520万人，较去年同期增长30万人。

但停止新用户注册期间，BOSS直聘营收增幅大幅下降，从2021年二季度的同比增长174%，逐步下降至2022年的44.3%。

成立于2017年12月的满帮被业界认为是货运行业的“滴滴”。他由2013年成立的运满满和2011年成立的货车帮合并而成，主营业务是匹配货主与卡车司机需求的公路货运平台，目标市场包括整车、零担和同城货运。合并后至今，运满满和货车帮仍保持双品牌独立运营。

财报数据显示，2021年7月暂停新用户注册后，满帮业绩增速放慢。2021年下半年，总营收的同比增速由二季度的100.9%，放缓至三、四季度的68%左右，履约订单量同比增速也有放缓，由二季度的87.9%，降至三季度和四季度的78.4%和41.6%。每月平均活跃货主的同比增速也从40.3%，降至三、四季度的32.2%和20.6%。

