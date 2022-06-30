日媒：朝鲜煤炭或流入中国

日本媒体指出，国际贸易遭到禁止的朝鲜产煤炭正在流向中国的可能性变得浓厚。

日本经济新闻中文网星期四（6月30日）报道，根据追踪与朝鲜具有密切关系的约180艘船只的动态，发现在1年半时间里，至少有50艘以上停靠中国的煤炭港口。2017年联合国禁止了加盟国进口朝鲜煤炭。

成为调查对象的是朝鲜籍船只、联合国安全理事会禁止进入成员国港口的船只、联合国对朝鲜制裁委员会的专家组与成员国过去因其违规行为而点名的船只。通过船舶发出的自动识别系统（AIS）信号取得位置信息，锁定了2021年1月以后的航迹和停靠地。

据报道，汇总从信息公司英国Refinitiv获得的近5万条AIS数据，发现中国和朝鲜之间的海域以粗线条连起来。没有发现在日本、韩国发出信号的船只也在朝鲜发出信号的记录，与朝鲜的直接往来得到确认的国家只有中国。

从中国方面的停靠港口来看，从事煤炭和铁矿石卸货的山东省烟台市龙口港为最多，在1年半时间里，有37艘总计停靠56次。拥有煤炭码头的河北省唐山市和秦皇岛市、辽宁省大连市的港口则有20艘以上船只停靠。

呈现出在中国停靠的频率正在提高的倾向。20个主要港口的朝鲜相关船只2022年1至5月入港次数相比上年同期增加约两成。从龙口港的每个月停靠次数来看，2022年平均为四至五次，接近此前不到三次的2021年的两倍。

在朝鲜先后发射洲际弹道导弹的2017年以后，联合国强化了对朝鲜的制裁，禁止加盟国进口朝鲜的煤炭。但过去的专家组报告指出，朝鲜相关船只利用巧妙的方式采取了逃避制裁的对策。

例如，在海上横靠其他船只、转移货物的“海上倒货”。此外，还将船籍改为朝鲜之外的国家，或切断AIS信号使得难以捕捉航迹，这也是与朝鲜关系密切的船只的常见干扰行为。

不过此次确认往来于中朝之间的船只大部分未采取任何伪装，堂堂正正直接驶往具有煤炭码头的中国港口。日本经济新闻中文网报道，中国方面的说法是运输的是并非制裁对象的物资。

报道认为，联合国安理会决议缺乏对成员国的强制力，原本就难以证明中国的违规行为。要遏制秘密进行的朝鲜煤炭交易，将嫌疑浓厚的船舶纳入安理会的制裁对象，使其无法停靠包括中国在内的成员国的港口变得重要。

不过，这存在障碍。即使专家组的委员向安理会报告认为违反制裁的船只、对制裁朝鲜持消极态度的常任理事国中国和俄罗斯不予认可的情况经常出现。实际上，制裁对象船舶的名单在2018年以后并未更新。

由于以俄罗斯入侵乌克兰为开端的能源短缺，煤炭价格上涨，亚洲和欧洲的指标价格徘徊在1年前的逾三倍的水平。

