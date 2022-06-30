中国6月制造业PMI重返扩张区 低于预期

随着经济逐渐摆脱冠病疫情和限制措施的影响，中国6月制造业缓步扩张，服务业扩张步伐远超预期。

据彭博社报道，中国国家统计局周四（6月30日）公布的数据显示，6月份官方制造业采购经理指数（PMI）从5月份的49.6升至50.2，自2月份以来首次进入扩张区间。指数高于50表明扩张，低于50表明萎缩。该数字低于接受彭博调查的经济学家50.5的预估中值。

衡量建筑和服务业活动的非制造业PMI从5月份的47.8升至54.7，远高于50.5的普遍预期。该指数上次处于扩张区间也在今年2月，此后深圳和上海等大城市陆续实施了封控措施。

过去一个月，中国政府逐步松绑了防疫限制措施。上海6月初解除了长达两个月的封控，允许更多商店重新开业，更多工厂恢复生产，港口运营回升。

不过，经济的复苏并不稳固。中国依然坚持“动态清零”策略，意味着如果具有高度传播性的奥密克戎变种感染人数再次上升，中国经济仍然面临中断的威胁。

尽管中国缩短了密接者和入境人员的隔离时间要求，但中国国家主席习近平本周重申要坚持动态清零。他周二（28日）在湖北省武汉市考察时说，中国实施动态清零政策，是从中国国情出发确定的，同时强调中国的防疫措施是最经济的、效果最好的。

与此同时，经济学家维持对今年中国国内生产总值（GDP）增速的预测。彭博调查所得预测中值为中国经济今年将增长4.1%，远低于中国政府设定的5.5%左右的目标。彭博汇总的八项早期指标中国经济6月份有所改善，但复苏仍然乏力。

