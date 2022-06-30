ETF纳入互联互通 港陆股市加深联系

中国大陆和香港的监管机构决定从下周开始允许进行互联互通下的ETF交易，这不仅可以拓展投资者接触不同资产类别的渠道，也表明中国政府正采取行动进一步加强与这个亚洲最活跃证交所之一的金融联系。

分析师们表示，把合资格ETF纳入互联互通，或可改善大市的流动性，并让投资者得以选取主题或行业ETF，从而涉入中国的新能源汽车、半导体等行业。

《华尔街日报》引述晨星（Morningstar）)的亚洲ETF研究总监Jackie Choy说，这是令人鼓舞的重要举措，是市场参与者多年来一直期待的。

据初始名单，共有83只北向合资格ETF，四只南向合资格ETF。

Jackie Choy称，这代表着可供香港投资者选择的ETF增多。他表示，相关市场的流动性由此有望改善，不过能获得多少改善在很大程度上取决于实际实施后的使用情况。

近年来，香港与大陆市场的联系变得更加紧密。2021年，债券通“南向通”为香港债券市场注入了新活力；“南向通”是对2017年开始的“北向通”的补充。始于2014年的股票市场交易互联互通机制将香港交易所与沪深两地交易所联系起来。

在投资研究平台Smartkarma上发表文章的分析师Brian Freitas在一份报告中说，对大陆投资者来说，以恒生科技指数为基准的ETF可能尤其有吸引力，因为他们可透过这些ETF间接投资阿里巴巴、百度和京东等公司，这些公司未纳入上述股票互联互通机制。

但Freitas称，相关资金流量可能不会太大，因为已有以恒生科技指数为基准的大型ETF在大陆上市。

香港与大陆市场之间的联系加深也有望利好交易所运营商。Freitas说，如果大陆投资者大量参与其中，香港交易所将受益匪浅，因为这将增加ETF、股票、期货和期权的交易量。

据《华尔街日报》报道，香港证监会行政总裁欧达礼在周二的一份声明中表示，ETF通是一个重要里程碑，是互联互通首度扩展至股票交易以外的领域。

欧达礼称，此举将能促进香港发展成为ETF枢纽，并凸显香港在联系国际资本和大陆市场方面所肩负的独特角色。

