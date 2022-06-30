柯志恩否认与韩国瑜切割

国民党高雄市长参选人柯志恩说自己和前市长韩国瑜不一样，被质疑切割，柯志恩对此回应称，自己从来没说过切割，韩国瑜执政团队优秀有经验，会和韩团队深入沟通、密切合作。

据联合新闻网报道，柯志恩周三（6月29日）正式被国民党征召提名出战高雄，受访时说不盖爱情摩天轮、和韩国瑜不一样，被许多人质疑是切割韩国瑜。她周四在广播节目直播接受高雄市新闻局前局长王浅秋专访时说，切割是媒体过度解读，她只是认为摩天轮是韩国瑜政见、非自己的想法，自己若要切割，怎会坐王浅秋旁边，今天还会向高雄市前副市长叶匡时请益、一起跑高雄行程。

王浅秋问柯志恩是否会找韩国瑜站台，柯志恩说，韩国瑜现在多在做公益，她尊重韩国瑜意愿，如果韩国瑜愿意，韩国瑜是能吹起千堆雪的人物，在高雄有政治魅力，“如果可以请到，当然欢迎”。

柯志恩说，韩国瑜过去执政团队团队表现非常优秀，例如高雄市前副市长李四川路平灯亮水沟通，她到现在都印象深刻，且韩团队两年前都还在市政岗位上，关于市政讯息和资料都有很多了解，她会和韩团队深入沟通，密切合作，作为选战策略和政策的参考。

国民党中常会昨天正式提名智库执行长柯志恩参选高雄市长。民进党曾在高雄执政逾20年，2018年因韩国瑜掀起的“韩流”旋风败北。但韩国瑜2020年参选总统失败，同年6月被高雄市民罢免，高雄又“绿化”。