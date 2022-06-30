吴尊友：行程卡“摘星”不会增加冠病传播风险

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，取消通信行程卡的“星号”标记，不会增加冠病的传播风险。“星号”标记仅提示某人来自有高风险区或中风险区的城市，不能反映“星号”标记者的实际风险高低。

据澎湃新闻报道，中国工信部周三（6月29日）下午宣布，即日起取消通信行程卡的“星号”标记，以支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展、方便广大用户出行。

这是继中国卫健委28日公布《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》中将入境者和密接者的隔离时间从“14+7”缩短为“7+3”天后，又一个冠病防控具体措施的优化调整。

吴尊友说，上述新措施的出台，既不是冠病防控措施的放松，也不意味着动态清零政策的放弃，更不意味着中国将要走西方国家冠病防控所谓的“躺平”路线。

他表明，中国冠病防控坚持保障人民生命安全、保障人民身体健康的根本宗旨，坚持“外防输入，内防反弹”的总策略和“动态清零”总方针，相关部门调整防控措施，是根据全球冠病疫情新形势、中国冠病疫情新形势以及防控工作情况，进一步完善和优化某些具体防控措施，符合科学防控原则，符合中国国情，切合当前冠病防控的实际需要，是精准实施防控策略措施的具体表现。

吴尊友指出，取消“星号”标记，不会造成冠病传播风险的增加。“星号”标记仅提示某人来自有高风险区或中风险区的城市，并未与具体的高风险区或中风险区直接挂钩，即不能反映“星号”标记者的实际风险高低。

吴尊友说，“星号”标记与隔离是两个不同的概念，两者之间没有必然的联系。对境内人员采取的隔离，主要是对密切接触者采取的防止疫情有可能传播扩散的一项预防措施。取消“星号”标记，与正在隔离的密切接触者是否终止隔离措施，没有任何关系。

吴尊友最后提及取消“星号”标记的积极影响，即落实中共中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”明确要求的具体体现，有利于真正把疫情防控和经济社会发展统筹起；对于促进人员流动、活跃经济发展，将起到积极推动作用；有利于最新版防控方案主要措施的落实；也不再为那些可能出现的过度防疫，甚至让防疫“压倒一切”的做法，提供任何借口。