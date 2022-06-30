北京两月内三家核酸检测机构被查 批捕11人

北京检方周二（28日）对北京金准医学检验实验室有限公司相关犯罪嫌疑人批准逮捕。据不完全统计，自五月以来，已有三家第三方核酸检测机构因涉嫌妨害传染病防治罪被立案侦查，11人被批准逮捕。

根据健康时报报道，这三家第三方核酸检测机构分别是北京朴石医学检验实验室、北京金准医学检验实验室以及北京中同蓝博医学检验实验室。

据北京市房山区政府网站消息，北京朴石医学检验实验室有限公司因原始检测数据明显少于样本检测数量，于5月20日被房山区卫生健康委员会吊销《医疗机构执业许可证》。

平安北京5月21日发布通报称，针对媒体报道、市民关注的“朴石医学检验实验室”问题，卫健部门已吊销该实验室《医疗机构执业许可证》，市场监管部门已立案查处。根据卫健部门移送的案件线索，公安机关以涉嫌妨害传染病防治罪立案侦查，对实验室实际控制人周某某、法定代表人武某某等6人，依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

北京检察机关本月6日以涉嫌妨害传染病防治罪依法对周某某、武某某等7人作出批准逮捕决定。

北京市公安局副局长潘绪宏5月27日通报，北京金准医学检验实验室有限公司，在核酸检测过程中存在涉嫌违法犯罪的情况。自今年4月25日以来，该公司为牟取非法经济利益，违规将多区采集的“5混1”“10混1”核酸样本，采用多管混检的方式进行检测，人为稀释样本，影响检测结果准确性，涉嫌妨害传染病防治罪。目前，该公司已被立案侦查，法定代表人王某某等17人，被海淀警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

北京检方周二以涉嫌妨害传染病防治罪依法对王某某、夏某某等4人作出批准逮捕决定。

北京市公安局副局长潘绪宏5月29日通报，北京中同蓝博医学检验实验室有限公司已被北京警方立案侦查。初步查明，该公司为了节约成本，加赶进度，严重违反新冠病毒检验操作规范，在明知超量混检可能导致检测结果失准的情况下，仍然采取多管混检的方式进行检测，涉嫌妨害传染病防治罪。目前，该公司法定代表人张某某等8人，已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。