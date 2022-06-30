新疆麦趣尔纯牛奶被曝不合格 公司称正大批量排查抽检

新疆麦趣尔公司生产的两批次纯牛奶被曝不合格，不合格成份为丙二醇。“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”的相关话题引发舆论关注，周四（30日）一度冲上微博热搜第一。

综合中国质量新闻网与澎湃新闻的报道，浙江省庆元县市场监管局公示的今年第四期食品抽检检验情况中称，麦趣尔集团股份有限公司生产的两批次纯牛奶不合格，不合格成份为丙二醇。

麦趣尔证券部工作人员回应媒体查询时说，目前公司正在对很多批次的产品进行大批量排查和抽检，涉及多个渠道、品类，具体结果还没有出来。

针对麦趣尔是否会召回已售出产品或下架相关产品，该工作人员表示还不清楚具体措施，将根据检测结果决定处理措施。

目前，在庆元县人民政府食品药品相关信息公开一栏中，已无法找到2022年第4期食品抽检检验情况。

报道称，丙二醇属于低毒类添加剂，长期过量食用可能引起肾脏障碍。有专家指出，人吃下丙二醇之后，大约有45%会经过肾脏原封不动地排出体外，其余的则在体内代谢为乳酸。如果食用量过大，产生的乳酸不能及时排出，就会在血液和肾脏累积，从而导致中毒。主要影响神经系统，造成呼吸变缓、心率降低、失去意识等。

麦趣尔周四开盘直接跌停，报7.98元（人民币，下同，约1.66新元）。

众多网民纷纷在微博等平台留言讨论，表达对此次食品安全问题的不满，希望有关部门严查、严惩，不要辜负民众对于新疆牛奶的信任。

麦趣尔年报显示，该公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。

2021年年报披露，麦趣尔21年营收11.46亿元，同比（较上年同期）增长30.93%，归属于上市公司股东的净利润为1845万元，同比下滑65.01%；毛利率为19.26%，同比下降3.61个百分点。

麦趣尔在上述年报中说，公司建立了标准的质量管理体系，严格按照国家标准或企业标准组织生产。2007年公司是新疆地区第一家一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系认证的食品加工企业。