澳门本轮疫情已累计572起阳性个案

澳门疫情持续，过去一天新增88起阳性个案，本轮疫情累计阳性个案达572起。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，澳门冠病感染应变协调中心通报，周三（6月29日）24小时内新增88起核酸阳性个案，自6月18日起累计共572起。新增个案中49起属社区发现，39起属管控中发现。

截至周四（30日）早上8时，通过流行病学调查共跟进1万零108人，其中核心密切接触者1614人，非核心密切接触者（即共同轨迹人士）6436人，次密切接触者489人，一般接触者334人，陪同人员663人。

澳门市民30日必须再做一次快速抗原检测并申报结果，否则7月1日凌晨零时健康码会被锁定为黄码。至于周二（28日）结束的第三轮全民核酸检测，累计48个混管样本呈阳性，但因检测机构有机器故障，仍有132人未有检测结果。

澳门冠病应变协调中心对上述检测机构出现的失误深表遗憾，已责成该机构作出全面检讨，提出切实可行的改善措施，防止类似事件再次发生。应变协调中心也就这次全民核酸检测的全部结果延迟公布，向全澳居民表达歉意。

另据路透社报道，澳门冠病感染应变协调中心29日傍晚公布，本轮疫情阳性个案累计533起，当中包括卫生防护、消防和警务人员。

澳门在一周内为60多万居民开展三轮全民核酸检测，逾7000人被强制隔离。为阻截奥密克戎变异毒株BA.5.1型的快速传播，澳门全市有超过20个地区受到封控。