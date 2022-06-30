菲律宾原劳工部长接任驻台代表

菲律宾新任总统马可斯将任命原劳工部长贝约（Silvestre Bello III）出任驻台代表。台湾外交部周四（6月30日）对此人事规划表示欢迎。

综合台湾《自由时报》和中央社报道，马可斯团队6月23日宣布，总统马可斯将任命菲国原劳工部长贝约担任马尼拉经济文化办事处（Manila Economic and Cultural Office，简称MECO）主席兼驻台代表。

贝约现年78岁，隶属执政党民主菲人-国民力量党（PDP- Laban）。他曾任菲国政府与菲律宾共产党首席谈判代表。菲律宾前总统阿罗约在位期间，贝约曾担任六年内阁部长。

台湾外交部副发言人崔静麟30日在例行记者会回应媒体时，对菲国上述人事规划表示欢迎，并期盼台菲双方持续就各项议题进行合作。

崔静麟并说，菲律宾总统马可斯在30日就职后，依法正式提名或任命菲国政府各主要官员。台湾外交部与驻菲律宾代表处将密切关注菲国新政府相关人事安排，并持续加强双方联系，推动双边实质合作关系。

台驻菲代表徐佩勇指出，贝约和总统府关系密切，公职经历非常长、政治资历完整。他是历任MECO主席中最高公职者。以前有过次长级出任，由部长级出任，还是第一次。徐佩勇也说，贝约接任MECO主席是非常合适的人选，期许未来有更密切的合作，让台菲关系更紧密。