中国近五年7.4万人主动向纪检监察投案

中共中央纪委国家监委宣传部部长王建新周四（6月30日）表示，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，进入到发现一起、查处一起的常态化阶段。中共十九大以来，全国共有7.4万人主动向纪检监察机关投案。

根据中新社报道，王建新在中共中央宣传部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会上介绍坚持中共全面领导和全面从严治党有关情况并回答记者提问时说，反腐败斗争是最彻底的自我革命，也是新时代进行的伟大斗争中的关键一役。中共十八大以来，在中共中央坚强领导下，中国共产党敢于刀刃向内、敢于刮骨疗毒、敢于壮士断腕，始终保持惩治腐败高压态势，不论地区领域，不论在职退休，该开刀就开刀，该清除就清除，兑现了“不论什么人、不论其职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处，绝不是一句话空话”的承诺，书写了人类反腐败斗争历史新篇章。

王建新介绍说，一是构建起中共全面领导的反腐败工作格局。中国共产党加强对反腐败工作全方位、全覆盖、全过程的领导，建立健全中共中央统一领导、各级党委统筹指挥、纪委监委组织协调、职能部门高效协同、人民群众参与支持的反腐败工作体制机制。依靠中国共产党领导反对腐败，依靠中国特色社会主义法治严惩腐败，依靠中国特色社会主义制度优势防治腐败，成功走出了一条中国特色的反腐败之路。

二是形成了一体推进不敢腐、不能腐、不想腐方针方略。中共十八大后，中共中央提出构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。随着反腐败斗争不断深入发展，把一体推进不敢腐、不能腐、不想腐确立为反腐败斗争的基本方针、全面从严治党的重要方略。在正风肃纪反腐各项工作中都贯穿一体推进的理念，让中共党员干部因敬畏而“不敢”、因制度而“不能”、因觉悟而“不想”。

三是以零容忍态度惩治腐败。始终坚持严的主基调不动摇，坚决遏制增量、削减存量，腐败蔓延势头得到有力遏制，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，进入到发现一起、查处一起的常态化阶段。中共十九大以来，全国共有7.4万人主动向纪检监察机关投案。

四是扎紧防治腐败的制度笼子。制定修订新形势下党内政治生活准则、廉洁自律准则、党内监督条例，两次修订纪律处分条例、巡视工作条例，颁布实施监察法、公职人员政务处分法，修改刑法、刑事诉讼法，形成了一整套比较完善的党内法规体系和反腐败法律体系，贯通执纪执法，增强制度刚性，确保各项法规制度落地生根、“长牙”“带电”。

五是构筑拒腐防变的思想堤坝。推动形成全方位的党性教育链条，用理想信念强基固本，用优秀传统文化正心明德，着力做实廉洁教育，引导中共党员干部锤炼党性，夯实思想道德防线。

六是加强对权力运行的制约和监督。深化纪检监察体制改革，实现党内监督全覆盖、对公职人员监察全覆盖。坚持以案促改促治，2020年以来共提出纪检监察建议21.6万份，实现查处一案、警示一片、治理一域的综合效应。把发现问题、推动整改、深化改革、完善制度贯通起来，教育引导中共党员干部秉公用权、依法用权、廉洁用权、为民用权，习惯在受监督的环境中工作生活。