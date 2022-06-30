董建华公关不回应港前特首是否出席回归庆典

中国全国政协副主席、香港首任特首董建华透过公关表明，目前正在休假中，至于是否出席香港回归庆典和新任港府就职典礼则不予回应。

据网媒“香港01”报道，香港周五（7月1日）主办回归25周年庆祝大会，中国国家主席习近平将出席回归庆典暨新一届港府就职典礼。

久未露面的中国全国政协副主席、前特首董建华透过公关说明，他目前正在休假。对于会否出席七一回归庆典及新一届港府就职典礼，公关不作回应。

董建华已有11个月没公开露面，上一次公开露面是去年7月，出席庆祝中国共产党成立100周年的电影《1921》首映礼。 他去年9月在玛丽医院接受心脏手术，之后再未露面，接连缺席去年十一国庆庆祝活动、12月香港立法会选举、今年3月的中国全国两会和5月的香港特首选举。

在去年香港立法会选举时，董建华透过公关说，他正在家休养，故未能前往投票。今年5月的香港特首选举，董建华同样未现身，当时他的公关则指董建华“正在休假，不作回应”，与这次的回应一样。

去年3月中国全国人大会议开幕礼，董建华离场时意外跌倒，需要由数人搀扶才能站起身，香港特首林郑月娥、前特首梁振英都上前慰问，当时董建华感谢大家关心，称他离席时忙于与人打招呼，不小心绊了一下，自己一切安好，希望大家放心。同年6月，董建华出席活动上台前，等着香港特首林郑月娥，由她搀扶上台。