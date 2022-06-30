美网安公司：西方稀土企业成为中国网络行动目标

美国网络安全公司麦迪安周二（28日）发布报告说，一个亲中国的社交媒体网络影响力行动将目标瞄准对中国具有战略重要性的稀土产业，尤其是对其全球主导地位形成一定竞争力的西方稀土开采企业。

据美国之音报道，麦迪安网络安全公司（Mandiant）在2019年发现了一个由数千个虚假社交媒体账号构成的网络，该网络与多起推动中国叙事和散播虚假信息的网络行动有关联，包括批评香港反修例抗争者的网络宣传。

这家美国公司在周二的报告中说，这个被命名为“龙桥”（Dragonbridge）的网络在最近的一次行动中，在社交媒体上攻击西方稀土开采企业，过程持续数月。

报告说，这些虚假帐号在社交媒体上攻击澳大利亚稀土采矿公司莱纳斯（Lynas），抗议该公司计划在美国德克萨斯州建设的一个稀土加工设施，并称这个设施会引发不可逆转的环境破坏和放射性污染。一些帐号还冒充对环境和健康问题感到担忧的德州居民。

据报道，莱纳斯是中国以外全球唯一的稀土加工企业。该公司2021年与美国国防部签署了一项在德州建稀土加工厂的协议，并在今年6月签署了一份1.2亿美元（约1.67亿新元）的后续协议。

报告披露，加拿大的阿皮亚稀土及铀企业（Appia Rare Earths & Uranium Corp）和美国稀土公司（USA Rare Earth），之后也成为这场网络行动的目标。阿皮亚稀土公司今年6月宣布在加拿大萨斯喀彻温省北部发现了一个新的稀土矿，美国稀土公司则在6月中旬宣布将在俄克拉荷马州建一座稀土加工厂。

麦迪安的报告说，这个亲中网络行动还放大和推广美国两党政界人士，对拜登政府着手扩大本土稀土生产的批评。

中国是全球最大的稀土生产国，控制全球80%的稀土供应，西方国家多年来都在试图改变这种不平衡。从电动车到荧光照明，稀土是生产这些产品的重要材料。

麦迪安说，这三家公司成为目标是因为他们参与的业务都挑战着中国在全球稀土市场的主导地位。

美国之音周三引述阿皮亚稀土公司首席执行官德莱瓦斯（Tom Drivas）说：“我们注意到了此事。我们被告知有这样的事情发生，我们展开了调查，我们没有找到任何证据。”

麦迪安在报告中也说，这场网络行动“看起来没有特别有效，与似乎是真实的个人所取得的互动有限。”

但这家公司警告，这个网络行动所使用的策略比通常在支持中国的信息行动中看到的要来得更为微妙细致，包括通过冒充本地居民和利用批评拜登政府的声音来放大该行动所支持的叙事。

“这个行动对特定受众的精准投放意味着，他们可能会使用类似方式来操纵对中国有利的有关美国政治议题的公共舆论。”