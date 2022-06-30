中巴经济走廊首个水电投资项目全面投入商业运营

由中国三峡集团为主投资开发的中巴经济走廊首个水电投资项目——巴基斯坦卡洛特水电站6月29日全面投入商业运营。

据新华社报道，在水电站全面投入商业运营宣布仪式上，巴基斯坦私营电力和基础设施委员会常务董事穆纳瓦尔·伊克巴尔说，三峡集团克服冠病疫情影响等困难，顺利达成卡洛特水电站全面投产运营的目标，为巴基斯坦带来急需的清洁能源。三峡集团还积极践行企业社会责任，为当地社区可持续发展提供帮助。他代表巴政府向三峡集团表示感谢。

伊克巴尔说，巴基斯坦政府将继续落实中巴经济走廊能源合作目标，推进共建“一带一路”合作。

三峡国际能源投资集团有限公司董事长吴胜亮在致辞时说，卡洛特水电站是中巴经济走廊优先实施能源合作项目和“一带一路”重点项目，象征着中巴两国的铁杆友谊，其全面投产是中巴经济走廊能源建设的又一丰硕成果。

吴胜亮说，卡洛特水电站每年将向巴基斯坦提供32亿度廉价清洁电能，满足当地500万人用电需求，对缓解巴基斯坦电力短缺、改善能源结构、促进经济可持续发展起到重要作用。

卡洛特水电站位于巴基斯坦旁遮普省卡洛特地区，是杰赫勒姆河梯级水电规划的第四级。项目于2015年4月破土动工，总投资约17.4亿美元（约24.2亿新元），总装机72万千瓦，投产后预计每年可节约标准煤约140万吨，减少二氧化碳排放350万吨。