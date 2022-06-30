中国首个桌面操作系统开发者平台发布

中国首个桌面操作系统开发者平台“开放麒麟”正式发布。该平台由中国国家工业信息安全发展研究中心等单位联合成立，将打造具有自主创新技术的开源桌面操作系统。

综合央视新闻和每经网报道，操作系统被称做是计算机的灵魂。中国的国产操作系统近年逐渐普及，但在一些核心技术上尚待突破，“开放麒麟”开发者平台将通过开放操作系统源代码的方式，让更多的开发者共同参与国产开源操作系统的开发。

报道说，中国的桌面操作系统起步较晚，大部分计算机用户使用的都是国外进口的操作系统，国家信息安全存在一定的隐患。“开放麒麟”的出现，将进一步推动中国国产操作系统的创新发展。

报道还说，“缺芯少魂（“芯 ”是指芯片，“魂”是指操作系统）”仍是中国亟待解决的技术难题。民生证券受访时指出，对国产软硬件的推广来说，一次性地投入资金购买并非难事，建立国产软硬件的应用生态才是能否持续成长的关键。

OpenCloudOS社区 TOC（技术监督委员会）主席、腾讯云副总裁郭振宇说：“打造生态的难点在于，怎么样让更多相关的伙伴共同去做一个事情，这块大家要有共同的目标，同时，和本身商业上以及从他们的产品方向上有一致性，并激发相关开发者的兴趣，保证大家的意愿和投入。”

报道分析说，就市场格局而言，中国桌面操作系统方面，Windows、macOS 处于绝对主导地位，虽然近五年在国内市占率逐步下滑，不过仍占据超过90%市场份额，而国产操作系统在 Linux分类，占比不足5%，市占率有待提升。

像Windows、安卓、iOS 等普遍使用的操作系统，其开发的工作量非常庞大，加上漫长的开发周期导致操作系统研发成本高昂。

相比之下，中国国内做操作系统的公司的开发人员，大一些的有几百人，小的甚至不足百人。

另外，操作系统的成功同样离不开硬件，尤其是芯片的支持。民生证券说：“基础软硬件产业链非常庞大，除本身参与的厂商外，运维和服务人员、二次开发、开源社区、基于生态的软件应用都是实现国产软件自立的重要参与方。”

