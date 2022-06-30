香港国安法实施两周年 邓炳强：致力提升市民国家安全意识

周四是（6月30日）《香港国安法》颁布实施两周年，香港保安局局长邓炳强撰文表明，保安局将透过不同措施和渠道，致力提高市民的国家安全意识。

根据香港保安局官网消息，邓炳强30日在题为《携手维护国安 特区砥砺前行》的文章中说，“今天是《香港国安法》颁布实施两周年。《香港国安法》的实施使香港“由乱变治”，透过特区政府各部门和各位市民的努力，香港正踏进“由治及兴”的康庄大道。”

邓炳强在文中强调，要达致长治久安，除了本着“有法必用、执法必严、违法必究”的原则，依法向危害国家安全分子采取执法行动外，提高市民的国家安全意识也非常重要。保安局一直透过不同渠道及措施，推进相关工作。

他指出，为加深市民认识《香港国安法》的立法背景、重要性及其意义，保安局于2021年7月推出《香港国安法》网上虚拟展览。适逢《香港国安法》实施两周年，保安局将于7月初更新展览内容，包括加入更丰富资料和更新小游戏，使展览内容更为丰富，并提高趣味性。

他说，保安局也与教育局携手推展“2022年国家安全齐参与”计划，分别透过标语创作暨海报设计比赛和网上问答比赛，推动全校师生共同参与，让国家安全教育植根校园，茁壮成长。保安局和教育局将于7月下旬举行颁奖典礼，以表扬得奖学校和同学。

邓炳强说，保安局也特别订购三联书店快将出版、由国际关系学院·国家安全法治研究基地编著，名为《我们的国家，我们的安全》的国安教育绘本。该绘本涵盖十多个国家安全重点领域，用深入浅出的方式讲解国家安全，内容丰富、绘图活泼。

他还说，除与教育局联合派发给学校外，保安局也会安排送赠该画册予旗下各纪律部队的青少年制服团队，让团员们透过参与团队活动培养良好品格、正向思维和守法意识之馀，也可更深入了解国家发展以及维护国家安全的重要性。

邓炳强提及，适逢周五（7月1日）就是香港回归祖国25周年，是香港特区一个重要的里程碑，《香港国安法》颁布实施两周年就更加别具意义。回归25周年庆祝主题 ——“砥砺奋进25载 携手再上新征程”，不但勾画出香港在过去四分之一世纪努力的成果，也寄托着香港对更美好将来的热切期待和信心。

他说，《香港国安法》及完善选举制度，是国家落实“爱国者治港”原则、确保“一国两制”行稳致远的两大举措。香港在“一国两制”独特优势和中央政府全力支持下，将会进一步融入国家发展大局，开创无限机遇，建设更辉煌的未来。

邓炳强说，作为新一届特区政府团队一员，他必定坚持初心，继续积极作为，务实进取，带领好保安局及辖下部门，一如既往，迎难而上，维护国家安全及香港的安全和稳定，为香港市民的美好生活而努力。