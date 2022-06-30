习近平高铁抵港：香港浴火重生 一国两制有强大生命力

中国国家主席习近平周四（6月30日）下午乘高铁专列抵达香港。

中国央视报道上述消息。这也是习近平自2020年1月出访缅甸后，首个离开中国大陆的行程。

据报道，习近平出席将于周五（7月1日）举行的庆祝香港回归25周年大会，以及新一届港府就职典礼。

央视直播的画面显示，习近平抵达后步出车厢，香港特首林郑月娥、丈夫林兆波及中联办主任骆惠宁在月台迎接。

中国国家主席习近平周四乘专列抵达香港，香港特首林郑月娥等人在月台迎接。（新华社）

习近平身穿黑色西装、戴着口罩，与夫人彭丽媛下车后，受到现场各界人士欢迎，他们也不时与周围的迎接群众挥手致意。

直播画面也显示，习近平在林郑月娥陪同下，逐一与候任特首李家超、前任特首梁振英等人点头打招呼，但没有握手。

香港《明报》早前披露，习近平抵港后将参观科学园，过后出席林郑月娥所设晚宴，接着到深圳过夜；周五早再赴港出席庆祝回归周年大会等相关活动。

中国国家主席习近平周四抵达香港后发表简短讲话。（法新社）

习近平抵达香港后也发表简短讲话。他首先说：“在香港回归祖国25周年之际，我再次来到香港，感到十分高兴。明天是香港回归祖国25周年庆典日，全国各族人民都将和香港同胞一道，庆祝这件喜事，在此，我向香港同胞致以热烈祝贺和美好祝愿。”

习近平自2013年出任中国国家主席以来，曾在2017年到访香港出席回归20周年庆典。他就此指出，自己距离上一次到访香港已经过了五个春秋，“这五年我一直关注香港，牵挂着香港”。

习近平也说：“我的心、中央政府的心，和香港同胞在一起，过去的一段时间里，香港经受了一次次严峻考验，战胜了一个个风险挑战。”

习近平接着形容香港历经风雨后浴火重生，且呈现出蓬勃的生机。他表示，事实证明“一国两制”具有强大的生命力，它能确保香港长期繁荣稳定，维护香港同胞的福祉，“‘一国两制’是个好制度”。

习近平最后说，正可谓“行而不辍，未来可期”，“只要我们毫不动摇地坚决一国两制，香港的未来一定会更美好，香港一定会为中华民族伟大复兴做出新的、更大的贡献”。

另据《星岛日报》报道，习近平随后前往香港会议展览中心会见香港行政长官林郑月娥，并在林郑月娥陪同下会见行政、立法及司法机构负责人。

出席者包括香港终审法院首席法官、立法会主席、行政会议非官守议员及第五届特区政府主要官员和全体常任秘书长。

报道还说，会见结束后，习近平下午约5时35分抵达科学园，并在园区内视察约半小时后离开。

习近平夫人彭丽媛下午约4时23分乘坐专车，在香港中联办副主任卢新宁、民政事务局副秘书长黄洁怡、西九文化区管理局表演艺术行政总监谭兆民陪同下，到访西九文化区戏曲中心，并与年青演员、乐团成员和义工交流。