首批诺瓦瓦克斯疫苗抵台 蔡英文：稳健走向疫后正常生活

台湾首批50.4万剂诺瓦瓦克斯（Novavax）冠病疫苗，周四（6月30日）清晨运抵桃园国际机场。总统蔡英文在面簿发文，呼吁家长带孩子接种，协助提升台湾儿童疫苗保护力，稳健走向疫后正常生活。

蔡英文在面簿写道，“首批Novavax疫苗50.4万剂来了。这批疫苗今天早上运抵，预计最快7月8月起，将提供给18岁以上成人接种第一、二、三、四剂使用。”

蔡英文报告，截至6月28日，台湾疫苗接种人口涵盖率第一剂91.28%、第二剂 83.31%、第三剂70.1%。她谢谢大家团结接种，守护台湾。

她说，除了大人，孩子的疫苗保护力也很重要。指挥中心已经规划六个月至五岁的幼童接种两剂莫德纳疫苗，以及五至11岁儿童接种第三剂，目前中央政府也正与各地方政府共同规划幼儿疫苗接种站，希望协助家长带小孩接种时都能更方便、更舒适。

蔡英文也吁请家长们持续关注指挥中心公布的讯息，让台湾继续提升儿童疫苗保护力，稳健走向疫后正常生活。

台湾透过冠病疫苗全球获取机制（COVAX）获配的首批Novavax疫苗50.4万剂，在30日清晨抵达桃园国际机场，这批疫苗有效期至今年9月30日。

这批疫苗由中华航空CI-74航班自阿姆斯特丹载运抵台湾，该航班30日上午7时03分降落，随后滑行至A9停机坪停靠，由海关完成机边验放程序后拖往华储，直接运送至指定冷储物流中心进行后续检验封缄作业，最快7月8日提供接种。

中央流行疫情指挥中心指出，台湾于2020年9月18日与全球疫苗免疫联盟（GAVI）签署协议，承诺透过COVAX采购476万剂冠病疫苗，并于去年到货102万剂阿斯利康疫苗，预定于今年分批供应226.8万剂Novavax疫苗。