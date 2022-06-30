恒驰5下周开启预售 料售价约20万人民币

广州恒驰展示体验中心消息，恒大汽车推出的首款纯电SUV恒驰5的预售将会于7月6日开启，预计定价在20万（人民币，下同，约4万新元）左右。

根据界面新闻报道，中心工作人员说，目前有意向的客户可以先预约登记，只有提前预约登记的客户才能先体验试驾，试驾时间大概在最近一周左右。

该工作人员提供的一份预售信息显示，恒驰5的预售价格还没有完全确定，预计20万左右，首批预售产量约为1万台，预售开启后要先交“小定”抢权益，时间为7月6日至7月31日，小定金额为1000元，8月1日至8月31日可以小定转大定，大定金额为1万元。

首批恒驰5的交车时间预计是从今年10月1日至明年3月31日。一位汽车业内人士表示，一般来说，生产计划是在半年到一年前就定好的，交完大定后会安排生产，车辆下线后，物流到店，商家会联系下定的客户交尾款、交付。

据介绍，交了小定的前一万名购车者可以享受到恒驰提供的十大权益，包括提车使用后15天可以退车退款、提车后三年内可6折回购、大定1万可抵1万5、免费送H-Pilot智能辅助驾驶包、整车终身免费质保、终身免费基础保养、赠送免费充电桩、赠送5年免费流量、终身免费24小时道路救援/拖车/抢修等服务。

上述汽车业内人士认为，小定权益的设定似乎并没有多大问题，但恒大汽车首先要构建与用户的信用系统，解决信任和安全问题，恒大的员工可以先成为首批天使用户。

报道指出，恒驰5的预售确实也计划分为对内和对外两部分。上述工作人员透露，7月6日开始先是针对内部的预售，7月9日开始才对外预售。

恒驰5于今年年初正式从天津工厂下线。到3月8日，中国工信部发布的最新批次《新能源汽车推广应用推荐车型目录》，恒驰5位列其中，意味着其正式获得销售资格。

恒大集团董事局主席许家印曾在3月22日召开的“大干三个月，实现恒驰5量产”的动员大会上明确称：“6月22日一定要实现恒驰5量产。”后因预售时间迟迟未定，网上一度流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”的消息。

恒驰官微5月18日晚间发布声明称，网上流传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”的市场消息严重不实。受疫情影响，恒驰5原定2022年6月22日量产时间调整为2022年9月20日，预售工作正常推进中。

近期，中国恒大执行董事、执行总裁肖恩在接受媒体采访时透露，恒大汽车正在按计划推进恒驰5汽车的量产和销售准备工作，预计将在今年第三季度实现量产下线，并已在广州、天津正式对外开放展示体验中心，同步搭建11个直营销售中心。

