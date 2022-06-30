中央政策研究室副主任：党的领导对企业发展是最大利好

针对中共加强党的全面领导会对企业创新活动和长期投资造成负面影响等说法，中央政策研究室副主任田培炎回应称，党的领导对企业发展是最大的利好。

据中新社报道，中共中央宣传部周四（6月30日）就坚持党的全面领导和全面从严治党有关情况举行发布会。田培炎说，中国共产党的领导地位是中国宪法和法律明确规定的，党领导人民制定实施宪法和法律，并自觉在宪法和法律范围内活动，遵守法律同坚持党的领导是内在统一的。

“我们党通过提出发展理念、制定重大发展战略和规划、明确重大方针政策、作出重大工作部署，领导和推动经济持续健康发展。”他说，企业作为经济活动微观主体，“无时无刻不沐浴着党的领导的阳光雨露，党的领导对企业发展是最大的利好，注入的是满满正能量。”

田培炎以国有企业为例说，2016年，中共中央召开了全国国有企业党的建设工作会议，此后，国有企业党的领导和党的建设得到全面加强，国有企业取得的成绩有目共睹。2021年，全国国有企业资产总额、利润总额、营业收入相比2015年分别增长117.53%、95.65%、66.15%，特别是在攻克关键核心技术上发挥了至关重要的作用。

对于非公有制企业，田培炎说：“我们党毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，通过一系列行之有效的政策举措，促进非公有制经济发展、非公有制人士健康成长”。他援引数据说，现在，活跃在非公有制企业中的57万多个基层党组织、590多万名共产党员，在企业生产经营、创新创造活动中发挥着不可替代的积极作用。

此外，谈及如何通过党的全面领导制度解决出生率低等全球共性问题时，田培炎说，中共十八大以来，党中央根据中国人口发展变化形势，不断优化生育政策，先后出台放开二孩三孩生育、延长产假、积极发展普惠托育服务等生育支持政策措施，着力解决人民群众的后顾之忧，促进生育潜能释放，政策效果正在逐步显现。

他还说，中共十八大以来，中央着力解决过去一个时期落实党的领导弱化、虚化、淡化、边缘化问题，取得重大政治成果、理论成果、制度成果、实践成果。