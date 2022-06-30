中国回应福建舰后会否造更多航母：改进武器为维护主权

针对中国在福建舰之后是否会继续建造更多大型航空母舰的问题，中国国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非回答说，中国发展和改进武器装备完全是为了维护国家主权、安全、发展利益，中国社会主义国家性质、战略抉择和外交政策也决定了中国始终不渝奉行防御性国防政策。

根据中国“国防部发布”公号消息，有媒体在周四的国防部例行记者会上问，中国在福建舰之后是否会继续建造更多大型航空母舰，这是否标志着中国正在改变防御性国防政策。

谭克非说，中国发展和改进武器装备，不针对任何国家和特定目标，不会对任何国家和地区构成威胁，完全是为了维护国家主权、安全、发展利益。对于中国航空母舰的后续发展计划，将按照国家安全需要和装备技术发展情况综合考虑。

谭克非还强调，中国的社会主义国家性质、走和平发展道路的战略抉择、独立自主的和平外交政策，决定了中国始终不渝奉行防御性国防政策。历史已经并将继续证明，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。

继“辽宁舰”和“山东舰”后，中国第三艘航空母舰“福建舰”于6月17日下水，这是中国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰。其采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。航母下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。