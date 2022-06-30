中国称美炒作中柬合作：戴有色眼镜看什么都不透明

针对有报道指美国国防部匿名官员称，柬埔寨允许中国军队独家使用云壤海军基地部分设施，该项目缺乏透明度，中国国防部回应时不点名批评美国炒作中柬合作戴着有色眼镜，看什么都不透明。

中国国防部官方微信公众号“国防部发布”周四（6月30日）下午发布消息，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人谭克非在当天例行记者会回答记者提问时，作出上述回应。

上述报道也指，中国计划通过建设全球基地网络提升军事投送能力，并监控美军兵力行动，威慑美军海外基地。

谭克非说，个别媒体持续炒作中柬之间正常的交往合作，完全是别有用心。“信任如树、守望相助”，中国和柬埔寨是全面战略合作伙伴，两国各领域合作公开透明、正当合理。

他指出，6月8日，中国援助的云壤海军基地升级改造项目正式开工。该项目是中柬两国相互尊重、平等协商的成果，是中柬两军铁杆情谊的象征，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对第三方。柬埔寨国防部也对此发布消息，表示云壤基地改造旨在加强柬海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力。

谭克非说，中方始终以维护地区和世界和平稳定为己任，而有些国家有些人喜欢怀抱成见、以己度人，戴着厚厚的有色眼镜，自然看什么都“不透明”，还容易患上疑心病，觉得别人事事针对自己。中国敦促这些人停止发表不负责任的言论，停止翻炒所谓“中国军事威胁”，多做有利于维护地区和平稳定的事情。