中国银保监会副主任刘荣已任河南金管局党组书记

河南村镇银行“取款难”问题引起舆论关注后，河南省地方金融监管局作出人事调整。金管局官网信息显示，中国银保监会城市银行部副主任刘荣已出任河南省政府副秘书长，省地方金融监管局党组书记、副局长，主持省地方金融监管局（省金融服务办公室）全面工作。

公开资料显示，现年50岁的刘荣是陕西横山人，1993年8月加入中国共产党，1991年7月参加工作，中国人民银行研究生部金融学专业毕业，经济学博士，经济师。

刘荣长期在金融监管机构任职，曾担任中国人民银行监管一司干部，原银监会办公厅综合处主任科员、副处长、公文审核处处长、业务综合处处长，纪委监察局副局级纪律检查员，城市商业银行监管部副主任。

2017年7月，刘荣来到兰州市人民政府挂职，担任兰州市人民政府党组成员。2017年8月29日，刘荣被任命为兰州市人民政府副市长。

在中国银监会和保监会合并后，刘荣担任合并后的银保监会城市银行部副主任。

禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行等多家河南村镇银行今年4月18日公告称，将于当天上午8时30分对系统进行升级维护，该行网上银行、手机银行将暂停服务。此后，多家河南村镇银行出现取款难问题。

部分储户本月中旬到河南省会郑州维权，却因健康码被赋“红码”而遭限制行动，取款难的问题才引起舆论广泛关注。

中国银保监会副主席肖远企上周四（23日）回应相关问题时说，近期河南地方公安机关、地方金融监管部门已经就相关问题进行了通报，目前公安机关正在侦办，也抓获了一批犯罪嫌疑人，查封了一批涉案资产，银保监会继续配合地方党委政府做好相关工作，已经责成河南银保监局履行属地监管职责，依法保护广大人民群众合法权益。

