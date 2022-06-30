中共马鞍山市委原秘书长何志中受贿案一审获刑10年

安徽省芜湖市中级人民法院于周四（30日）上午一审公开宣判中共马鞍山市委原常委、秘书长何志中受贿一案，判处何志中有期徒刑十年，并处罚金人民币六十万元（人民币，下同，约12.46万新元），对其违法所得均依法予以追缴，上缴国库。

据芜湖市中级人民法院通报，经查，2007年至2021年，何志中在担任灵璧县县长、灵璧县县委书记、宿州市人民政府秘书长、宿州市市委常委、宣传部部长、马鞍山市市委常委、秘书长期间，利用职务上的便利，或利用本人职权地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为他人在收购国有资产、分期缴纳土地出让金、项目引进、调整工作岗位、承揽监理工程项目等方面谋取利益，非法收受现金、红木家具等财物，折合人民币共计737.0376万元。

法院认为，何志中的行为依法构成受贿罪，何志中受贿数额特别巨大。鉴于何志中在公诉机关提起公诉前能如实供述自己罪行，且其悔罪、退出全部赃款，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，具有法定、酌定的从轻、从宽处罚情节，可以从轻、从宽处罚，遂作出上述判决。

公开资料显示，现年57岁的何志中是安徽怀远人，1983年起参加工作，1991年加入中国共产党。何志中于2001年到安徽省宿州市灵璧县任职，在随后八年里先后担任县委副书记、县政府代县长、县长和书记；于2009年担任宿州市政府秘书长，两年后任宿州市委常委、宣传部长；后于2018年至2021年任马鞍山市委常委、秘书长。

去年4月，何志中涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查，并于11月被开除党籍和公职。