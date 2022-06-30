中国商务部：香港成为内循环参与者和双循环促进者

中国商务部新闻发言人束珏婷周四（6月30日）说，香港回归祖国25年来，内地与香港经贸交流合作不断深化，水平不断提高，领域不断拓展。两地实现优势互补、共同发展，香港在融入国家发展大局中，成为国内大循环的重要参与者和联通国内国际双循环的重要促进者。

根据央视新闻报道，束珏婷在商务部周四举行的例行新闻发布会上介绍说，内地与香港政府25年来在经贸领域积极建立并完善合作机制，推动两地规则衔接、机制对接，通过签署《关于建立更紧密经贸关系的安排》及其系列协议，内地对香港已全面实现货物贸易自由化，基本实现服务贸易自由化，并在贸易投资便利化方面开展了丰富务实的合作。

束珏婷说，1997年至2021年，内地与香港贸易额由507.7亿美元（下同，约706.5亿新元）增至3603.3亿美元，增长了6.1倍，年均增长8.5%；截至2021年底，内地累计吸收香港投资超1.4万亿美元，占内地吸收外资总量的57.6%，内地对香港非金融类直接投资存量超8千亿美元，占内地对外非金融类直接投资的53.2%。香港作为重要贸易和投资通道的作用进一步发挥。

束珏婷还说，同时积极推动高质量建设粤港澳大湾区，实施商务领域支持大湾区建设的系列政策措施。大力支持香港参与共建“一带一路”，融入国家发展大局。2013年以来，香港与内地企业连续七年携手共同赴“一带一路”国家开展投资洽谈，吸引超过1000家当地企业参与，促成70多项投资合作意向。2021年，支持香港成功举办“一带一路”高峰论坛。其间，商务部与香港特别行政区政府签署《关于推进境外经贸合作区高质量发展合作备忘录》，共同推动香港参与助力“一带一路”建设走深走实。

此外，商务部会同有关部门不断完善对港保供机制，保证供港鲜活农产品稳定供应和质量安全，有力支持香港民生改善，维护香港社会稳定。

束珏婷强调，商务部将继续按照“一国两制”方针和基本法，全力支持香港发展经济、改善民生，全力支持香港更好融入国家发展大局。将积极发挥内地与香港经贸合作委员会作用，稳步推动内地、香港、澳门三地共建单一自贸区，扎实推进商务领域支持粤港澳大湾区建设，坚定支持香港打造“一带一路”功能平台，巩固提升国际金融、航运、贸易中心地位。

周五（7月1日）是香港回归25周年纪念日。中国国家主席习近平周四下午乘高铁专列抵达香港，据报他将出席周五的庆祝回归25周年大会，以及新一届港府就职典礼。此次随行的中央官员包括中央办公厅主任丁薛祥、中央军委副主席许其亮、全国人大常委会副委员长沈跃跃、国务委员兼外交部长王毅以及全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙。