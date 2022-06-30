习近平会见林郑：中央肯定过去五年工作

正在香港出席回归活动的中国国家主席习近平周四（30日）下午会见香港行政长官林郑月娥时，赞扬林郑忠诚履行行政长官的宪制责任，坚定贯彻落实“一国两制”方针和基本法，为维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定，推动香港局势实现由乱到治重大转折，作出了重要贡献。习近平说，对于林郑这五年来的工作，中央是充分肯定的。

根据新华社报道，习近平在会见时指出，五年来，在中央坚定支持下，林郑忠诚履行行政长官的宪制责任，坚定贯彻落实“一国两制”方针和基本法，带领特别行政区政府依法施政，团结社会各界人士止暴制乱，全力抗击冠病疫情，积极融入国家发展大局，为维护国家主权、安全、发展利益和香港繁荣稳定，落实“爱国者治港”原则，推动香港局势实现由乱到治重大转折，做了大量艰苦工作，作出重要贡献，展现了勇于担当的精神。对于林郑这五年来的工作，中央是充分肯定的。

习近平希望林郑积极支持新一任行政长官和新一届特别行政区政府依法施政，继续为香港和国家的发展作出贡献。

林郑衷心感谢习近平在香港疫情仍然波动的情况下亲临香港出席庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼并视察香港，她说，这充分体现习近平对香港同胞的亲切关怀。

林郑还表示，香港过去五年是极不平凡的五年，她能够为“一国两制”事业作出贡献，感到十分荣幸。祝愿祖国富强昌盛，习近平主席视察香港圆满成功。

习近平也会见了全国政协副主席梁振英。习近平指出，梁振英担任全国政协副主席以来，为国家现代化建设和香港繁荣稳定倾心尽力，这是非常难能可贵的。

习近平希望梁振英全力支持新一任行政长官和新一届特别行政区政府依法施政，同社会各界人士一道，为“一国两制”实践行稳致远作出新贡献。

梁振英感谢习近平对他的关心和鼓励，表示将竭尽所能，继续为香港和国家服务。

习近平还专门委托相关方面转达对在港的全国政协副主席董建华的问候。

此外，习近平还分别会见了香港特别行政区行政、立法、司法机关负责人，香港各界代表人士，香港纪律部队代表，中央驻港机构和主要中资机构负责人。

与习近平一同访港的中央办公厅主任丁薛祥、中央军委副主席许其亮、全国人大常委会副委员长沈跃跃，国务委员兼外交部长王毅、国务院港澳办主任夏宝龙以及候任香港行政长官李家超也参加了有关会见。