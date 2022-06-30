下午察：新疆网红牛奶翻车

“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”的词条今日一度冲上微博热搜榜首，冲击着正在吃早餐喝牛奶的人们心情，也使得中国国产牛奶的质量和安全问题再次进入人们的视野。

浙江省庆元县市场监管局抽检发现，麦趣尔集团生产的两批次纯牛奶不合格，其中含有不合格项目丙二醇。丙二醇属于低毒类添加剂，长期过量食用可能引起肾脏障碍。然而，麦趣尔纯牛奶的配料表里并没有注明含有丙二醇。

科信食品与健康信息交流中心主任钟凯介绍：“丙二醇本身是可以用于食品添加剂，但纯牛奶中是不允许添加使用。”食品工程博士、科普作家云无心介绍，人吃下丙二醇之后，大约有45%会经过肾脏原封不动地排出体外，其余的则在体内代谢为乳酸。如果食用量过大，产生的乳酸不能及时排出，就会在血液和肾脏累积，从而导致中毒。主要影响神经系统，造成呼吸变缓、心率降低、失去意识等。

不过，国际食品添加剂联合专家组（JECFA）制定的丙二醇安全标准是：每天每公斤体重的摄入量不超过25毫克。麦趣尔这两款牛奶中检出的丙二醇含量誉为0.32克/公斤，而60公斤的人每天要喝下4.7公斤才会超标。

云无心说：“喝过这个品牌牛奶的人，也用不着担惊受怕，要去做体检。”

也许是中国网友对2008年三鹿毒奶粉事件依旧记忆犹新，麦趣尔检出丙二醇的消息曝出后，“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”的话题迅速冲上微博热搜第一名。不过，该词条在很短的时间里就被撤下，目前微博搜索显示结果是：“根据相关法律法规，该页面不予显示。”网友的评论在贴出不久后也被大量删除，比如封面新闻微博下的相关新闻就过滤了网友评论。

就连庆元县市场监管局发布的公示网页也打不开。庆元县政府网站上已搜索不到这条“2022年第4期食品抽检检验情况”。同时，在中国质量新闻网上，此前发布的庆元县市场监管局公示页面也显示“404”。

消息被撤的原因未明，麦趣尔集团对事件回应说：“针对以上抽检结果，公司高度重视，首先对以上两个批次的产品进行下架、封存、召回处理，同时第一时间展开排查分析。”

一度登上微博热搜的词条“新疆麦趣尔纯牛奶不合格”现在已经不予显示。（微博截图）

网红牛奶翻车

值得一提的是，被誉为“网红牛奶”的新疆麦趣尔纯牛奶这几年被很多带货网红推荐。去年3月，受新疆棉事件影响，中国头部主播李佳琦、薇娅、烈儿宝贝等曾纷纷开设新疆公益直播专场。和新疆棉一道走红的，还有新疆奶，素有“奶界天花板”“国产牛奶之光”的称号。

新疆奶中，麦趣尔牛奶因其口味清甜、口感接近水牛奶，且配料表中仅含有“生牛乳”，因而获不少消费者喜爱。 在小红书上有不少博主将麦趣尔牛奶作为好物推荐。

麦趣尔还曾中标多个学生饮用奶项目，比如“2021-2022学年乌鲁木齐市学生饮用奶采购招标”、“阜康市义务教育阶段学校学生饮用奶企业采购”、“昌吉市2021年9月-2022年6月学年义务教育阶段学生饮用奶采购”等。

新疆奶的标志性产品也翻车，可以想象网友们失望的心情。一名麦趣尔经销商透露，此次抽检不合格事情影响很大，后台一堆退款售后。

麦趣尔的股价今日开盘直接跌停。和股价一同下滑的还有麦趣尔近几年的净利润。2015年公司乳制品毛利率高达40.33%，一路下滑至2021年的14.87%。六年时间毛利率下降了多达25.46个百分点，影响了麦趣尔的利润表现。

公开资料显示，麦趣尔是一家现代化乳制品加工企业，专注于乳制品的生产和销售及烘焙食品的连锁经营，主要产品包括乳制品系列、烘焙食品系列、冰淇淋冷饮系列、速冻食品系列等400多个品种。该公司成立于2002年，法定代表人为李勇，注册资本1.74亿元人民币，其大股东为新疆麦趣尔集团有限责任公司，持股34.03%。

2021年麦趣尔营业收入11.46亿元（人民币，下同，2.38亿新元），同比增长超过30%；不过公司实现归属于上市公司股东的净利润大降65.01%至1845.75万元。今年一季度，公司营收增幅约60%，归母净利润继续下滑27.62%至385.37万元。

这也并非麦趣尔首次出现食品安全问题。北京市市场监督管理局去年10月抽检发现，麦趣尔生产的黑糖鲜乳蛋糕中的大肠菌群不符合标准。大肠菌群是通用的食品污染常用指示菌之一。食品及餐饮具中检出大肠菌群，提示被肠道致病菌污染的可能性较大。

另外，麦趣尔集团全资子公司浙江新美心食品工业有限公司曾在2020年，因涉嫌经营超限量使用食品添加剂的食品的违法行为被罚。另一家关联公司，新疆麦趣尔集团有限责任公司则存在品牌创始人成被执行人、限制消费令及股权冻结信息，被执行总金额超5亿元。

人民网今天发布的评论文章说，“上次品质‘翻车’殷鉴不远，此番重蹈覆辙，麦趣尔，这一点都没有趣！”文章还强调，只有敬畏法律法规，自觉遵守市场秩序，尊重消费者权益，才有未来。

中国乳制品行业自2014年后进入高速发展期。图为超市里售卖的各种乳制品。（彭博社）

乳制品市场竞争激烈

中国消费者对乳制品的信心，曾因2008年的三鹿三聚氰胺事件而动摇，但经过一段波动后，一直到2014年，中国乳制品行业又进入了高速发展期。2014年，中国乳制品的行业规模超过3000亿元，2006开始的八年间，乳制品行业的复合年增长率达13.3%。

推动规模攀升的，不仅是终端高涨的营养升级需求，还有玩家们的内卷。从原奶到奶产品，从奶产品到消费者，前前后后的每个环节，如今都有公司争做文章，花样频出。

比如，不少公司以奶牛的品种作为营销点，打造“贵族”和“高端”产品。奶牛吃的肥料也以各种类型进行细分，“草饲奶”概念由此产生：牧草施的是有机肥料，抗生素和防腐剂受限，土壤经过多年净化，水源是深层地下水...牛奶加工方面的技术名词也是一套接着一套，譬如用超滤技术，筛选调整牛奶中的物质，额外实现低糖、低钠、高蛋白等附加要求。

为了一杯奶，大小乳企费尽脑汁。不过，其中有多少货真价实，又有多少是营销概念，只有乳企心里明白。每一代人都要喝牛奶，无论有多少花样，质量永远是一切的基础，食品安全是民生的永恒主题。