美国务卿布林肯批评北京破坏香港民主与自治

在香港主权移交25周年之际，美国国务卿布林肯批评北京破坏香港的民主与自治。

据美国之音报道，布林肯星期四(6月30日)就香港主权移交中国25周年发表声明。他在声明中批评北京以国安法回应港人争取民主自由的抗议，侵蚀曾经承诺给港人的自治和基本权利与自由。

布林肯说，香港主权移交25周年这个日期当初设想的是“一国两制”框架下承诺的50年自治的中间节点。然而，现在显而易见的是，香港和北京当局不再将民主参与、基本自由和独立媒体视为这个愿景的一部分。

布林肯说，数百万香港人在2019年加入公开抗议，反对有争议的引渡条例，北京的回应则是《香港国安法》。当局将反对派人士投入监狱，其中许多人已被拘押超过一年之久。香港的领导层突击查抄独立媒体组织、关闭博物馆、移除公共艺术作品、削弱民主机构、推迟选举、阻止守夜活动、剥夺现任立法会议员的资格、实行效忠宣誓。

布林肯的声明称，北京和香港官员一直在散布草根抗议是由外国行为体所操作的虚假信息。他们所有这些所作所为都在试图剥夺曾经承诺给香港人的东西。

布林肯表示：“我们与香港民众团结站在一起，并且声援他们要求恢复被承诺的自由的呼吁。”

另据法新社报道，澳大利亚也批评北京限制香港人民的权利和自由。澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）说：“澳大利亚仍然对香港的权利、自由和自治自实施《国家安全法》两年以来持续受到侵蚀深感关切。”

黄英贤批评，《香港国安法》被广泛适用于逮捕或向民主人士、反对派团体、媒体、工会和民间社会施加压力。