中概股跑赢美股并创三年来最佳单月表现

在美上市中概股创2019年初以来最佳单月表现。在美股因为经济衰退担忧而步履蹒跚之时，追逐高回报的投资者涌入了中概股市场。

据彭博社报道，纳斯达克金龙中国指数继5月份上涨2.6％之后，6月上扬16％，为2021年2月以来首次连续两个月走高。新东方涨幅居前，累计升幅56%，理想汽车和小鹏汽车涨幅都超过30%。阿里巴巴涨18%。

由于中国官员发出有关科技业政策转向、防疫限制放松的信号，再加上中国经济前景改善，海内外中国股票受到提振。沪深300指数本月上涨9.6％，接近技术性牛市，香港恒生指数上涨2.1％。

Morgan Creek Capital的董事总经理莱斯特（Cory Lester）说：“当情况从非常糟糕变成只是有点差时，往往可以从中发现最好的投资机会，我认为中国股票正处于这个过程”。

6月标普500指数下挫8.4%。科技股权重较大的金龙指数还跑赢了纳斯达克100指数，后者在6月下跌7.8％。面对美联储激进的紧缩周期，中国财政和货币政策为经济提供支持的前景使中国股票成为全球投资者眼中一个有吸引力的选项。

Federated Hermes的投资组合经理Calvin Zhang“当发达市场受经济衰退担忧困扰时，这里当然是个好地方。”

在从去年的高点下跌超过60％后，估值因素也是ADR有吸引力的原因之一。Calvin Zhang分析说，今年早些时候市场对中概股的抛售很猛烈，投资者不再考虑基本面，抛盘纯粹出于对摘牌的恐慌，他们害怕这些股票会变得一文不值。但对于那些在香港二次上市的公司来说，这种风险得到了对冲，而且他们地的确看着有吸引力”。

但是对于中国科技股的反弹仍然有理由持怀疑态度。一方面，市场一直担心防疫“清零”可能引发新的封控措施。另一方面，虽然华盛顿和北京仍在就审计问题进行谈判，但中概股还是存在被摘牌的风险。