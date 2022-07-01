无锡连夜通报24名阳性人员

中国江苏无锡敲响疫情警钟，星期四（6月30日）晚上和星期五凌晨连发两个通告，该市累计发现24名阳性感染者，其中14例均与同一感染者有关。

据每日经济新闻网报道，无锡星期四发布的疫情防控称，6月30日上午，在对集中隔离点管控人员进行核酸检测中发现14名初筛阳性。当天下午，市疾控中心复核为阳性，随即转运至市定点医院诊疗，涉及病例居所、工作场所、经停的重点区域已迅速落实管控措施。

紧接着，在7月1日凌晨，无锡再发布通告称，6月30日晚，在对集中隔离点管控人员进行核酸检测中发现10名初筛阳性，7月1日凌晨，市疾控中心复核为阳性，随即转运至市定点医院诊疗，涉及病例居所、工作场所、经停的重点区域已迅速落实管控措施。

截至7月1日2时，无锡已累计排查阳性感染者密接1833人、次密1481人，均已落实相关管控措施，核酸检测已出结果2101人，均为阴性，其余结果待出。

该市累计采集相关场所的物品和环境样本1745份，已出结果1397份，其中核酸检测结果阳性58份，阴性1339份。截至7月1日2时，全市已完成第二轮区域核酸采样468.8万人，已出结果459.4万人，均为阴性，其余结果待出。

该市要求，各街道、社区、企事业单位、酒店宾馆等要落实主体责任，加大对涉疫地区来（返）锡人员的排查力度，按要求严格落实相关人员核酸检测和健康管理。