上海在沪高校应届硕士可直接落户

继6月7日推出“世界排名前50名院校毕业生可直接落户”政策之后，中国上海6月28日再出重磅落户新政。

据华夏时报报道，上海市教育委员会等四部门联合发布通知，今年在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。

同时，15所在沪“双一流”建设高校的应届本科毕业生，在五个新城、南北地区重点转型地区用人单位工作的，符合当年度非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法规定的基本条件即可落户。

作为一线城市，上海对人才对吸引力无疑是巨大的。据上海人社局官网数据，2021年落户（居转户、引进人才）公示人数较2020年明显增多，全年一共公示73128人，其中引进人才落户公示35444人。

上海中原地产首席分析师卢文曦分析说，作为一线城市，上海对于高科技、高学历的高层次人才吸引力较强，也需要高层次人才对于城市发展的支撑。因此，以放宽研究生阶段毕业生的落户门槛作为人才落户的突破口，符合上海城市发展的方向。

易居研究院智库中心研究总监严跃进也认为，此类政策进一步说明上海对于落户政策放松的导向，属于大力度降低落户门槛、引入人才的导向，也势必为后续人口红利的释放创造条件。

根据现行的购房制度，上海对单身非沪籍人士限购。外地沪籍人士以家庭为单位限购一套，单身沪籍人士可购一套，沪籍家庭可购两套。也正因为如此，在受访人士看来，人才落户政策的放松被认为在一定程度上会提高市场的需求量、推动市场成交量的增长。

