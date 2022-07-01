中国网信办打击“李鬼”式投资诈骗平台

中国国家互联网信息办公室同公安部打击“李鬼”式仿冒投资诈骗平台，今年以来已排查打击4.2万个仿冒APP。目前，中国涉诈黑样本库已涵盖并处置涉诈380.4万个网址、51.4万个APP、41.5万通跨境电话，互联网预警劝阻平台预警超20亿人次。

据中国新闻网星期五（7月1日）报道，中国网信办反诈中心监测发现多起仿冒投资平台进行诈骗的事件。诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台，推出大量“李鬼”式APP，即以相似标志和产品介绍以假乱真。

仿冒诈骗平台以“小额返利”等诱导网民进行访问下载，进而实施诈骗。部分诈骗平台宣称具有“国企背景”，以“国字头”名义吸引用户，以“拉人头”模式发展下线。据北京朝阳区政府网站，“拉人头”模式指的是通过给予老用户一定的奖品、现金、积分等奖励，鼓励老用户为平台拉入新用户。

报道称，中国网信办通报网民下载仿冒APP被诈骗的典型案例，涉及“农E贸”“东方财富”“马上金融”“中邮证券”“安逸花”“平安证券”“长城资产”七个仿冒APP。

其中，一名受害者被骗共计40万人民币（约83071新元）。广西壮族自治区张某某今年4月下载“中邮证券”仿冒APP，跟着微信群里的“老师”进行投资操作。他一开始投入了10万元，盈利后又追加了30万元，结果发现投资持续亏损，张某某打算将剩余的钱提现，但多次提现失败，且平台催促其继续追加投入。张某某察觉异常，随后平台无法访问。

报道称，国家网信办有关负责人指出，广大群众需通过官方正规渠道下载APP；出现非官方客服联系的情况，要注意核查对方身份，切勿进行转账操作。APP商店等平台应加强对可供下载APP的安全性审核，防止虚假APP浑水摸鱼，坑害广大网民。