【图集】新一届港府宣誓就职 李家超：以改革精神提升管治能力

香港第六届特区政府星期五（7月1日）于湾仔会展中心宣誓就职，新任香港特首李家超在致辞中说，未来五年，港府会以结果为目标，以改革精神提升管治能力，包括成立行动组增加房屋供应，管控疫情等。

综合香港01、明报、星岛日报报道，中国国家主席习近平出席了香港新一届政府的就职典礼，李家超在习近平监誓下，正式宣誓就任。一众主要官员在政务司司长陈国基带领下宣誓，之后逐一向习近平鞠躬致意。新一届行政会议成员随后宣誓，由李家超监誓。

新一任香港特首李家超宣誓就职后致辞。（路透社）

李家超在致辞中说，衷心感谢中央政府、市民对其的信任，将带领团队全力以赴，建立一个关爱共融、充满活力的香港。他提到，香港多方面的骄人成就，也经历很多挑战。

李家超指，香港每次都可以克服困难，重新出发，充分反映香港两大优势，一方面是“一国两制”下特区的独特优势，二是香港自身优势，港人展现出的意志。他说，对于今天肩负这个历史使命感到无比光荣、责任重大，将会贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治，维护国家主权安全及发展利益，确保香港繁荣稳定。

香港特区新一届政府的主要官员宣誓就。（法新社）

香港新任创新科技及工业局局长孙东（左）宣誓就职后，向中国国家主席习近平（右）鞠躬。（路透社）

中国国家主席习近平在新一届港府宣誓就职仪式结束后挥手致意。（法新社）

李家超称，政府会居安思危，防范应对国家安全、金融安全等，用好话语权到海外说好香港故事。他还说，香港《国安法》颂布实施让香港由乱至治，完善选举制度让香港落实爱国者治港，符合“一国两制”、香港实际情况及发展需要，未来五年是香港由治及兴的关键时刻，特区政府将务实有为，迎难而上，重视团队文化，优势互补，提升管治效能，为市民解困。

中国国家主席习近平（右）与新任香港特首李家超在湾仔会展中心。（路透社）

他强调，港府官员会在问题萌芽时主动引入，“哪怕一日只解决一个问题，但不积小流无以成江河。”