中国承建的津巴布韦议会大厦竣工

中国政府在津巴布韦首都哈拉雷市郊建设的新议会大厦竣工，耗资约2亿美元。这座大厦将取代原有的殖民地时期的建筑，不过批评者对于大厦的安全以及北京不断增加的影响力表示担忧。

据美国之音报道，中国很快要将一座六层高的新议会大厦交付给津巴布韦总统姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）的政府。

新大厦位于距离首都哈拉雷一个小时车程的汉普登山新城，中国为大楼建设提供了2亿美元（2.78亿新币）的资助。大厦由中国国有企业上海建工集团施工建设。

记者向上海建工集团援建津巴布韦议会大厦项目经理蔡力波询问了有关人们担忧中国可能在新建筑里安装窃听器的问题。蔡力波说：“津巴布韦和中国是全天候伙伴，作为朋友，我们不能对朋友做这样的事。津巴布韦政府会授权安全部门对此进行特别检查。”

津巴布韦当局淡化了对让外国企业承建新议会大厦的担心。

津巴布韦议会大厦项目经理、工程师亨利·亨格维(Henry Hungwe)说：“从我自己的经验和我们开始至今的观察来看，我对任何事都不担心。但是这就是为什么我们说，好奇害死猫。让媒体自己去看，也许他们会找到一两件他们认为异常的东西。”

津巴布韦总统多次赞扬中国，称中国在该国的投资加强了哈拉雷的独立性。政府官员说，津巴布韦已经准备好抛弃那座殖民地时期的老旧建筑。