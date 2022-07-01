台湾芒果样本冠病检测呈阳 暂停输入澳门一周

台湾芒果样本冠病检测呈阳性，暂时停止输入澳门一周。

据澳门市政署星期四（6月30日）官网消息，一批由台湾进口的芒果样本星期三（29日）冠病核酸检测呈阳性，市政署随即启动应急预案，将20箱共重100公斤的涉事货物全数封存销毁，没有流入市面。

澳门市政署也对存放该批货品的周边环境进行彻底消毒，将曾接触货物的人员资料交卫生部门调查跟进。由即日起，澳门市政署暂缓涉事厂商相同来源产品的入口一周。

澳门市政署一直要求商号严格对进口食品外包装作清洁消毒，并呼吁市民要勤洗手，共同做好防疫工作。

另据台湾苹果新闻网报道，台湾农委会防检局回应并未收到澳门通报芒果不合格通知。

防检局说，依据澳门检疫规定，台湾芒果应检附本局签发之输出植物检疫证明书，无特定有害生物或检疫处理规定，防检局并未收到澳门通报该批芒果的不合格通知。

防检局说，目前科学研究，并未发现有冠病病毒透过水果传染人。以冠病为理由在影响国际贸易，从2020年11月起在WTO/SPS委员会就有许多国家包含加拿大、欧盟、印度、美国等国对中国大陆之举陆续提出关切。

中国大陆海关总署6月也曾先后公告，从台湾输往中国大陆的冰鲜白带鱼、冻竹荚鱼的包装样本中检出冠病核酸呈阳性，并按规定暂停接受台湾涉事相关水产品生产企业的产品申报一周。

大陆国台办发言人马晓光早前说，海关将加大对台湾输入冷链产品及其外包装的冠病核酸检测，严格防范冠病疫情输入风险，切实保护大陆民众健康安全。