报告：中国房企上半年绝大多数业绩不及预期

中国一家地产研究中心周四（30日）发布的2022年上半年中国房地产企业销售情况显示，2022年上半年销售额过千亿的开发商仅有八家，绝大多数企业虽已经主动调降了全年目标，但实际的业绩完成情况仍不及预期。

根据澎湃新闻援引易居企业旗下克而瑞地产研究中心报告，6月部分规模房企项目去化情况较佳、单月业绩表现突出，如中海、华润、绿城、招商、金地、绿地、滨江、金茂、越秀、华发、仁恒等企业单月业绩环比增幅均在60%以上。从规模房企上半年业绩目标的完成情况来看，在公开披露年度目标的规模上市房企中，多数企业截至6月末的目标完成率不足40%，有近半数企业甚至不足30%。绝大多数企业上半年的目标完成度均大幅低于2021年同期，部分企业目标完成度较2021年同期的降幅大于20个百分点。

今年以来即使大部分房企选择不公开披露目标，或是已经主动调降了全年目标，但截至上半年末，企业实际的业绩完成情况仍不及预期，下半年货值供应、销售去化压力放大。随着近期政策面有所缓和、好转，规模房企在三四季度需进一步加紧货量供应，并积极营销以提高去化率水平。从企业融资端来看，目前行业风险尚未出清，企业整体融资未有明显回暖、多数企业流动性压力持续。2022年上半年行业规模房企整体融资规模下滑明显。2022年1-6月，规模房企的单月融资量均出现不同程度的同比下降，其中1月、2月及6月下降幅度较高，降幅均超过了50%。

销售额（全口径销售额，下同）方面，碧桂园以2469.9亿元（人民币，下同，约512.9亿新元）排名第一，保利发展销售额2102亿元排名第二，第三名为万科，销售额2096亿元。紧随其后的为中海地产1375亿元，华润置地1210亿元，招商蛇口1188亿元，融创中国销售额1127亿元，金地集团销售额1006亿元。以销售额前十的开发商的销售情况来看，2022年上半年销售额过千亿的开发商仅有八家，这八家的销售额累计约为12574亿元。

报告称，2022年下半年，中国房地产行业将从去杠杆转向稳杠杆。结合上半年的政策信号推断，下半年融资政策将继续以支持企业合理融资需求、保持房地产融资平稳有序、尽快恢复房企经营“造血”功能为主。但政策回暖的传导落地尚需时间，短期内多数民营房企融资难、融资贵的问题未有实质性改善。面对下半年的几波债券到期高峰，企业整体偿债压力依然较大。

报告还预计2022年下半年中国货币政策仍将延续宽松态势，并将继续降准、降息纾困实体经济，房地产行业也将有所受益。房地产金融政策或将实行逆周期调节，行业也将从去杠杆到稳杠杆。全面放松居民按揭贷款政策，引导房地产交易尽快恢复正常化，涉及全面下调首付比例，放松限贷政策标准，继续下调房贷利率等。地方加紧落地救市政策组合拳，二线及三四线城市或将全面取消限购、限售及限价，让市场信号不再失灵，压力城市则仍需通过财税刺激、房票安置等政策措施托市。