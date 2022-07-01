美国前国安顾问：战略模糊已过时 台湾应被纳入区域安全对话

美国前国家安全顾问博尔顿说，美国对台湾奉行数十年的战略模糊早已过时，并称在中国大陆加强武吓的背景下，台湾应成为印太地区安全对话不可或缺的一员。

据台湾中央社报道，博尔顿（John Bolton）美国时间星期四（6月30日）参加美国外籍记者协会（Foreign Press Association，简称FPA）视讯座谈会，与FPA会长威廉斯（Ian Williams）讨论美国如何因应台湾与乌克兰遭受的安全威胁。

博尔顿说，2月爆发的俄乌战争对中国的启示令人不安，因为北大西洋公约组织（NATO）军事回应未将俄军逐出乌克兰，西方国家经济制裁俄罗斯效果也有限。

他认为中国大陆不想和台湾开战，可能想借宣布对台实行封锁等方式制造危机，美国、日本及澳大利亚届时必须驰援台湾。

美国总统拜登5月访问日本期间被媒体问及是否愿在台海爆发时军事介入保卫台湾时，回答“是的”，并说“那是我们做过的承诺”。他事后澄清美国未放弃“战略模糊”，北京仍表达不满，并宣称近期在台湾周边海空域军演是对“美台勾连活动”发出警告。

针对威廉斯问及美国公开承诺在台湾遭侵略时给予协防的战略模糊态度是否已过时，博尔顿直言，战略模糊已经过时很久了。

长期主张美国应全面外交承认台湾的博尔顿说，依任何国际惯例或定义，台湾都是“独立的国家”，也是生气蓬勃的民主政体，“如果这冒犯到北京，也就只能这样，这是他们必须学习的，他们不能指使我们承认哪一方，这是基本主权行为”。

博尔顿认为，拜登政府接受美日印澳四方安全对话（Quad）机制、加入美英协助澳洲建造核子动力潜舰的三方安全伙伴（AUKUS），太平洋岛国也对中国延伸触角愈来愈担心。如能把握机会，让台湾成为区域安全对话不可或缺的一份子，台湾及中国大陆周边地区都会更加安全。

博尔顿说，区域局势错综复杂，台湾需要成为其中一份子。如果大家肯定台湾是个正统民主“国家”，台湾会更安全，他们不再希望成为中国大陆的一部分。

他提到，30年来民意调查显示台湾人自我认同出现明显变化，认为自己是台湾人的比例持续攀升，认为自己是中国人或两者皆是的比例不断降低。台湾人非常渴望自治，“你可以很概略地说‘他们说中文，应该是中国大陆一部分’，去跟1776年的美国这样讲吧”。

博尔顿说：“我们必须向中国示意，他们指使全世界该怎么做、我们就该接受的想法是行不通的。”

至于台海一旦开战日本可能扮演什么角色，博尔顿说，日本愈来愈多人认为中国大陆攻击台湾将形同攻击日本，“如果我们齐心协力，对中国大陆的吓阻力将远高于美台双边行动，我认为日本内部很愿意这么做”。