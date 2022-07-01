由于中国多家房企因停牌过长存退市风险，恒生指数剔除融创中国等八只地产股。

据澎湃新闻报道，香港恒生指数有限公司6月30日收盘后发布最新指数调整公告。恒生中国企业指数剔除融创中国，纳入哔哩哔哩，成分股数目维持在50只。此外，恒生综合指数也进行了调整。剔除世茂集团、佳兆业集团、彩生活服务集团、融创中国、火岩控股、中国恒大、中国奥园、奥园健康和恒大物业。

恒生指数公司介绍，此项调整基于上述成分股公司在港交所上市的股份持续停牌，按照恒指编算规则，证券连续停牌超过三个月则不符合恒生系列指数候选资格。故上述成分股将于7月8日（星期五）收市后以系统最低价格剔除。这些变动将于7月11日（星期一）起生效。

根据港交所要求，上述目前仍在停牌的公司在复牌前，需要达成相关复牌指引，包括需要刊发所有尚未公布的财务业绩，证明公司遵守上市规则第13.24条，向市场提供所有重大资料，以便公司股东及其他投资者评估公司状况等。

此前已有多家停牌公司接获港交所的复牌指引，在复牌指引公告中提及，根据上市规则第6.01A （1）条，港交所可取消任何连续18个月暂停买卖的证券的上市地位。此外，港交所也有权于适当时间缩短特定补救期。

从此前多家房企发布的公告来看，在目前已停牌房企中，多数房企18个月的期限将于2023年9月底届满，包括中国恒大、恒大物业、中国奥园、佳兆业、花样年等。