台彰化县前县长：九二共识是和平共识

国民党主席朱立伦6月访美期间及返台后有关“九二共识”的说法引发关注，彰化县前县长卓伯源说，“九二共识”的最大现实价值就是两岸和平，因此“九二共识就是和平共识”。

卓伯源星期五（7月1日）在面簿写道，在台湾社会，甚至在国民党内，争论不休，莫衷一是，相关言论大多脱离它的本质意义，流于意识形态对立或文字游戏，对解决现实问题毫无帮助，阻碍两岸关系正向发展，甚至隐含触动两岸动荡冲突基因。

他认为，回归两岸关系的本质要义，其实“九二共识”的最大现实价值就是两岸和平。完全可以这样确认：“九二共识就是和平共识”。

卓伯源说，承认卓伯源表示就能确保两岸和平。值此当前台海兵凶战危之际，和平对台湾、对亚太，其意义远高于一切，重要性不可言喻，无可估量。“九二共识就是和平共识”，台湾各党各派为确保两岸和平，就必须正面看待“九二共识”而不是反其道而行。

他指出，2008至2016年，两岸都承认“九二共识”，台海和平得到确保，台湾有尊严、有自信，两岸大交流、大发展，只见其利未见其弊，比如ECFA台湾至今仍受其惠。反观2016年之后，执政当局不承认“九二共识”，于今台海形势陷入兵凶战危，被国际社会视为亚太区域最突出的火药库。

卓伯源说，有“九二共识”就有两岸和平，没有“九二共识”就没有两岸和平。前后两个时期，对比如此鲜明，反差如此巨大，“九二共识”的政治价值与现实意义还不够明确吗？所以，完全可以确信：“九二共识就是和平共识”。

他提及，执政当局、国民党主事者，必须基于台湾2300多万人民祸福安危的巨大历史责任，拿出大魄力，做出大决断，勇敢抛弃意识形态对立情绪，抛弃玩弄文字游戏态度，正面看待“九二共识”的现实价值与政治作用，坚定确认“九二共识就是和平共识”，恢复以“九二共识”作为两岸重启和平交往的基础，化危为机，管控分歧，平等协商，共促双赢。