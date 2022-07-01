看空房地产后 任泽平被曝苏州摇号买房

中国经济学家任泽平被发现前脚唱多新能源，并三大预言看空房地产，转身却买了房。“任泽平被曝苏州摇号买房”的帖子还登上了微博热搜榜。

据财联社报道，任泽平6月30日被曝在苏州摇号买房相关话题突然在社交平台蹿红，期间一度登上微博热搜榜第12位。其所认购的楼盘为苏州园区“万科·颐和玲珑花园”，属于人才优购房，最近因创下了新房摇号中签率4.3%的新低也被广泛关注。

在“苏州工业园区规划建设”官方微信公众号“颐和玲珑花园”项目人才优购房申请人复核名单中，记者确实检索到了任泽平的名字，进入申请人复核名单的共有461人，身份证号开头为“370402”的任泽平也在列。

任泽平被认定在苏州买房的判断依据主要有三：一是以上开发商公示的认筹表格，任泽平的名字赫然在列；二是其身份证号码开头为“370402”，对应的地区正是山东省枣庄市市中区，任泽平也恰好是枣庄市中区孟庄镇人，且曾在市中区枣庄三中就读；三是2021年4月-至今年4月期间，任泽平担任总部位于苏州的东吴证券“首席经济学家”一职。

就在6月份，任泽平某新能源汽车活动上宣称：“新能源相关产业是未来中国经济最有希望的，最具爆发力的领域，从长远来看，当下不投新能源，就像20年前没买房。”随后也在个人微博发表了类似观点。

两相对比，有网友不仅调侃“嘴上说一套，实际又一套”，也有观点质疑这是“开发商炒作，知名人士+买房两大热点叠加也会吸引其他买家竞买”。目前任泽平本人并未做出相关声明和澄清。