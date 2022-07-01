报告：6月中国百城新房成交环比增37%

易居研究院星期五（7月1日）发布的《百城新房成交报告》显示，6月中国100个城市新建商品住宅成交面积为2837万平方米，环比增长37%，同比下降34%。这说明随着政策放松，中国房地产交易行情逐渐复苏。

综合中国新闻网、证券时报·e公司报道，报告显示，6月中国新房成交呈现“环比增速扩大、同比降速收窄”的良好态势，同时成为今年上半年成交最佳月份。

报告显示，今年上半年，全国100个城市新建商品住宅成交面积为13282万平方米，同比下降49%。月度成交数据中，4月份为低谷，交易数据和市场预期都非常悲观；5月和6月则呈现了逐月攀升的态势。报告认为，这得益于宽松的购房政策和持续改善的供需关系。

从政策环境看，中共中央政治局4月29日召开的稳经济会议统一了思想，为各地5月份以来的政策放松指明了方向。包括行政、金融、财政、税收等领域的政策持续放松，为房地产交易行情活跃创造了较好的政策环境。现大规模的集中网签现象，说明一些滞后的交易数据在6月份集中体现，进而使得全月数据拉升较快。

按城市分类具体看，6月份，中国26个一二线城市新建商品住宅成交面积为1524万平方米，环比增速为31%，同比下降35%。中国74个三四线城市新建商品住宅成交面积为1314万平方米，环比增速为44%，同比下降33%。

26个一二线城市中，有16个城市出现了环比拉升态势，上海、西宁、长春、青岛、济南、杭州、南昌、北京、深圳和苏州10个城市环比拉升相对快。上海、长春和疫情防控后积压的需求释放有关，苏州、成都受益于近期持续宽松的购房环境，青岛、杭州则和此前购房交易数据集中网签等有关。

同时，重庆、厦门、福州、呼和浩特、昆明、贵阳、南宁、合肥、广州、大连等城市的数据偏弱。报告认为，此类城市5月份以来购房政策持续宽松，虽环比增速略差，但预计三季度也将呈现环比较为明显的拉升。

报告认为，今年前6月新房成交呈现了“降温-筑底-复苏”的三部曲，随着下半年社会经济环境的持续改善，交易行情有望呈现“渐入复苏、积极向上”的良好发展态势。